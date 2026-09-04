Fransa 1900'den beri en sıcak yazı yaşadı; Bakan okullarda önlem alınacağını söyledi - Son Dakika
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Fransa 1900'den beri en sıcak yazı yaşadı; Bakan okullarda önlem alınacağını söyledi

Fransa 1900\'den beri en sıcak yazı yaşadı; Bakan okullarda önlem alınacağını söyledi
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Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkenin 1900'den bu yana en sıcak yazı geçirdiğini bildirdi. Barbut, sıcaklar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini, orman yangınlarında evlerin yıkıldığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, gelecek yaza kadar okullara panjur ve vantilatör yerleştirileceğini açıkladı.

FRANSA Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkesinin, hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900'den bu yana en sıcak yazını geçirdiğini bildirdi.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, Saint-Mande kentinde yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar ve orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Fransa'da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900'den itibaren kayda geçen en sıcak yazı yaşadıklarını söyleyen Barbut, bu yılki yaz mevsiminin tarihe geçeceğini belirtti.

Barbut, bu yaz sıcaklar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini kaydederek, orman yangınlarına da değindi. Bazı evlerin yıkıldığını ve sıcaklar nedeniyle çok fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Barbut, "İklim değişikliğine uyum sağlamak için Fransa'nın hayatın her alanında ve ekonomide çözüme ihtiyacı var. Gelecek yaza kadar tüm okullarda yenileme yapamayacağız ancak panjur ve vantilatör yerleştireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Fransa 1900'den beri en sıcak yazı yaşadı; Bakan okullarda önlem alınacağını söyledi - Son Dakika

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