Fransa 1900\'den beri en sıcak yazı yaşadı; Bakan okullarda önlem alınacağını söyledi

FRANSA Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, ülkesinin, hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900'den bu yana en sıcak yazını geçirdiğini bildirdi.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, Saint-Mande kentinde yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar ve orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Fransa'da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900'den itibaren kayda geçen en sıcak yazı yaşadıklarını söyleyen Barbut, bu yılki yaz mevsiminin tarihe geçeceğini belirtti.

Barbut, bu yaz sıcaklar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini kaydederek, orman yangınlarına da değindi. Bazı evlerin yıkıldığını ve sıcaklar nedeniyle çok fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Barbut, "İklim değişikliğine uyum sağlamak için Fransa'nın hayatın her alanında ve ekonomide çözüme ihtiyacı var. Gelecek yaza kadar tüm okullarda yenileme yapamayacağız ancak panjur ve vantilatör yerleştireceğiz" dedi.