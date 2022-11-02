Bilim insanlarından karınca uyarısı! Ölümcül hale geldiler - Son Dakika
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Bilim insanlarından karınca uyarısı! Ölümcül hale geldiler

02.11.2022 14:55

Fransa'da bir evden gelen ihbar üzerine araştırma yapmaya giden ve ateş karıncası hakkında araştırma yapan bilim insanları karıncanın iklim değişikliğinden kaynaklı olarak başkalaşım geçirerek zehirli hale geldiğini ortaya çıkardı. Karıncanın şimdilik kedi ve köpekleri kör edip öldürdüğü bilinirken insanlara etkisi üzerindeki araştırmalarsa devam ediyor.

Fransız Rivierası liman kenti Toulon'daki bir evden gelen ihbar üzerine harekete geçen Fransız bilim insanları evde keşfettikleri küçük ateş karıncasının süper kolonisi üzerinde çalışmaya yapmaya başladı. Bilim insanları tarafından günlerce süren çalışmada bir ilk de ortaya çıkarılmış oldu.

İLK KEZ GÜÇLÜ BİR İĞNEYE SAHİP KARINCA TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları tarafından dünya genelinde şu ana kadar ilk kez güçlü bir iğne ve zehre sahip olan karınca türü keşfedilmiş oldu. Şu ana kadar Kuzey Amerika, birkaç Pasifik Adası ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde yaşayabileceği tespit edilen karıncanın başka türleri bozup çoğalabileceği bilgisi nedeniyle tüm dünyaya uyarıda bulunuldu.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TAM NET DEĞİL

Fransız bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada karıncanın zehrinin etkisine ilişkin de bilgilere ulaşıldı. Şu ana kadar kedi ve köpekleri kör edebildiği ya da öldürebildiği belirlenen karıncanın, insan üzerinde nasıl bir etki oluşturacağız henüz belirlenemedi. Araştırmanın insanlarla ilgili bölümü devam ediyor. Fakat bilim insanları, kedi ve köpekleri kör edecek güce sahip zehrin, insan hayatı açısından da olumsuzluk teşkil edeceğini ifade ediyor.

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Son Dakika Dünya Bilim insanlarından karınca uyarısı! Ölümcül hale geldiler - Son Dakika


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