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Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı - Son Dakika

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı

17.02.2022 08:09
Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında bir paylaşıma yer verdi. Elebaşı Öcalan'ın 23 yıldır Türkiye'de tutuklu bulunduğunu dile getiren Jean-Luc Melenchon, "Neredeyse Mandela kadar. Bu adil değil. Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" sözlerine yer verdi.

Fransa'da "Boyun Eğmeyen Fransa" (LFİ) adlı partinin lideri ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik bir mesaj paylaştı. LFİ lideri Melenchon mesajında, "Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" dedi.

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SKANDAL PAYLAŞIM: ÖCALAN 23 YILDIR TUTUKLU, BU ADİL DEĞİL

Melenchon, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın cezaevindeki tutukluluğuna atıfta bulunarak, "Öcalan 23 yıldır Türkiye'de tutuklu. Neredeyse Mandela kadar. Bu adil değil. Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAKİ SEÇİMLERDE KİMLER ADAY?

Melenchon, Fransa'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, henüz açıklamadı fakat seçimde aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Seçimlerde yarışacağını açıklayan diğer adaylar şöyle:

"Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesi Başkanı Valerie Pecresse, Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, Aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve merkez sol Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo."

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Son Dakika Dünya Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı - Son Dakika
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