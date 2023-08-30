Gabon'da binlerce insan başkentte ordunun yönetime el koymasının kutlamak için caddelerde kutlama yaptı

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun seçimi üçüncü dönem kazanmasından sonra bir grup asker devlet televizyonuna çıkarak yönetime el koyduklarını açıkladı. Askerlerin bu girişimi halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Binlerce Gabonlu, askerlerin yönetimi ele geçirmesinden sonra sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

"REJİME SON VERME KARARI ALDIK"

Televizyonda konuşan Gabonlu asker, "Gabon halkı adına, barışı korumak adına şu anki rejime bir son verme kararı aldık" dedi. Gabonlu asker açıklamayı okurken arkasındaki asker de sessizce izledi.

ÜLKENİN SINIRLARINI KAPATACAKLAR

Darbeci askerler, seçim sonuçlarını geçersiz sayacaklarını ve ülkenin sınırlarını kapatacaklarını duyurdu. Ayrıca, hükümeti, Senato'yu, Ulusal Meclisi, Anayasa Mahkemesi'ni, Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konseyi'ni ve Gabon Seçim Konseyi'ni feshedeceklerini açıkladı.

2009'DAN BERİ İKTİDARDA

Gabon Seçim Merkezinden dün yapılan açıklamada, Bongo'nun 26 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri yüzde 64,27 oyla kazandığı, rakibi Albert Ondo Ossa'nın ise oyların yüzde 30,77'sini aldığı belirtilmişti. 2009 yılında babası Omar Bongo'nun ölümünün ardından yerine gelen 64 yaşındaki Ali Bongo'nun 2016'daki seçim zaferinin ardından parlamento binası ateşe verilmiş, şiddetli protestolar gerçekleştirilmişti.

ÜLKE CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ KAYNIYOR

Ülkede cumartesi günü yapılan ve Bongo'nun ailesinin 56 yıllık iktidarını uzatmaya çalıştığı, muhalefetin ise petrol ve kakao zengini ancak yoksulluk çeken ülkede değişim için bastırdığı cumhurbaşkanlığı, parlamento ve senato seçimlerinin ardından huzursuzluk korkusuyla tansiyon yükseliyordu. Uluslararası gözlemcilerin eksikliği, bazı yabancı yayınların askıya alınması ve yetkililerin seçimden sonra ülke çapında interneti kesme ve gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı, seçim sürecinin şeffaflığı konusunda endişelere yol açmıştı.

MAGNEZYUM, PETROL VE URANYUM ZENGİNİ

Gabon Afrika'nın en gelişmiş ve zengin ülkelerinden biridir. Ülkenin gelişmekte olan ekonomisinin temelini madencilik oluşturur. Dünyanın dördüncü büyük manganez yataklarına sahip olan ülkede petrol ve uranyum yatakları da ekonomiye çok büyük katkı sağlar. Madencilik ve petrol dışında diğer önemli faaliyet keresteciliktir.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: ENDİŞELİYİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gabon'daki durumdan endişe duyduklarını ve gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, durumun en kısa sürede istikrara kavuşturulmasını beklediklerini söyledi. Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Gabon'da bir grup askerin yönetimi ele geçirmesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Gabon'u dost ülke olarak gördüklerini belirten Zaharova, " Moskova, Gabon'daki durumdan endişe duymaktadır. Gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz ve en kısa sürede istikrara kavuşturulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

2020'DEN BERİ SEKİZİNCİ DARBE

Açıklamada, hükümet, senato, meclis, anayasa mahkemesi ve seçim komitesinin lağvedildiği de belirtildi. Askerler kendilerini, "Geçiş ve Kurumların Restore Edilmesi Komitesi" olarak tanıttı. Eğer bu darbe başarıyla sonuçlanırsa, 2020'den beri Batı ve Orta Afrika'daki sekizinci darbe olacak. Daha önce Mali, Gine, Burkina Faso, Çad ve Nijer de askeri darbeler meydana gelmişti.