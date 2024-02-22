Galatasaray, Sparta Prag deplasmanında tur peşinde

Galatasaray, bu akşam UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag’a konuk oluyor.
Sarı kırmızılı ekip, İstanbul’da oynanan maçta rakibini son 16 turuna yükselmek için avantaj elde etmişti.
Çekya’nın başkenti Prag’da Letná Stadyumu’nda oynanacak maç TSİ 23.00’te başlayacak.
Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Galatasaray’a bir üst tura yükselmek için beraberlik ve galibiyet yetecek. Ev sahibi takımının tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzatmalara gidecek. Sparta Prag, birden fazla farkla alacağı tüm galibiyetlerde ise tur atlayan taraf olacak.
Sparta Prag, tarihinde evinde daha önce Galatasaray ile oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı ve her iki maçta da üç gol attı.
Çarşamba günü Prag’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz. İlk maçtaki avantajı bir kenara bırakıp bu maça odaklanacağız. İlk maçta bizi ne kadar zorladıklarını biliyoruz. Hem savunmada hem hücumda dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.
Takımın hücum oyuncularından Kerem Aktürkoğlu da basın toplantısında şöyle konuştu:
"Kuralardan sonra kolay bir tur olacağı bekleniyordu ama biz öyle olmayacağını biliyorduk. İlk maçtaki analizlerden sonra olumlu ve olumsuz tarafları ayırdık. Yarın daha daha iyi, daha temkinli bir oyun oynamak istiyoruz. İnşallah bir sakatlık çıkmadan taraftarlarımıza üst turu hediye etmek istiyoruz."
İlk maçta gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, rövanş maçında Galatasaray’ın kadrosunda yer almıyor.
Ayrıca sakatlıkları bulunan Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele de forma şansı bulamayacak. Yeni transferlerden Derrick Köhn de Avrupa listesine yazılmadı.
Galatasaray’ın 21 kişilik maç kamp kadrosunda şu isimler var:
Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Carlos Vinicius.
Son Dakika › Dünya › Galatasaray, Sparta Prag deplasmanında tur peşinde - Son Dakika
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