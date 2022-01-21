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Galler Başbakanı: Johnson hükümeti dikkatleri sorunlarından uzaklaştırma peşinde - Son Dakika
BBC

Galler Başbakanı: Johnson hükümeti dikkatleri sorunlarından uzaklaştırma peşinde

21.01.2022 17:51
Galler Başbakanı: Johnson hükümeti dikkatleri sorunlarından uzaklaştırma peşinde

Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford, Birleşik Krallık hükümetinin Covid konusunda uzun bir süredir bilimden uzaklaştığını söyledi.

Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford, Boris Johnson hükümetinin Covid yerine, dikkatleri içinde bulunduğu sorunlardan uzaklaştırmaya odaklandığını öne sürdü.

Drakeford, Birleşik Krallık hükümetinin Covid konusunda uzun bir süredir bilimden uzaklaştığını söyledi.

Başbakan Johnson, karantina önlemleri sürerken Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen içkili partilere katıldığı için istifa baskısı altında.

Johnson, bu hafta 27 Ocak'tan itibaren Covid kısıtlamalarının gevşetileceğini ve 24 Mart'ta da 'tamamen önlemsiz bir hayatın' başlamasının hedeflendiğini açıklamıştı.

BBC'ye konuşan Drakeford, "Biz Galler'de hep farklı bir yol izledik ve adım adım bilimi takip ettik. İngiltere'deki hükümet gibi zor durumda olsaydık, dikkatleri bunlardan uzaklaştırmak için gazete manşetlerine oynamazdık" dedi.

Drakeford Başbakanlık konutundaki parti skandalıyla ilgili görüşlerini açıklarken de "Hükümetin uzun bir süredir bilimi terk ettiğine şüphe yok. Hükümet zor durumda ve sürekli olarak dikkatleri içinde bulunduğu korkunç kaostan uzaklaştırma arayışında" diye konuştu.

Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Galler de aşamalı olarak Covid önlemlerini hafifletiyor.

Üç haftalık bir geçiş süreci içinde önlemlerin çoğunun kaldırılması planlanıyor. Ancak mağazalarla cafe ve barlarda maske zorunluluğu devam edecek, gece kulüplerinde Covid sertifikası istenecek ve karantina kuralları sürecek.

Galler'den sorumlu bakan Simon Hart, Drakeford'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Hart Twitter mesajında "Galler Başbakanı'nın açıklamaları yersiz. Bunlar, tıbbi danışmalar ve kamuoyuna yönelik fırsatçılıkla yapılmış hakaretler" dedi.

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Birleşik Krallık, Başbakanlık, Koronavirüs, Galler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Galler Başbakanı: Johnson hükümeti dikkatleri sorunlarından uzaklaştırma peşinde - Son Dakika Dünya

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