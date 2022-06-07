Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek

Güney Galler'de bulunan Cardiff Üniversitesi'nde görevli bir akademisyenin öncülük edeceği çalışmada, dört ilkokuldan yaşları 5-11 arasında değişen öğrencilere gençlerin alternatif proteinlere karşı iştahlarını ölçmek için böcek ve bitki protein kombinasyonu kullanılarak üretilen VeXo isimli ürün yedirilecek.

BÖCEK VE SÜRÜNGEN YEMENİN SONUÇLARI ARAŞTIRILACAK

Ürünün geleneksel doğranmış et yemeğine benzeyeceği ifade ediliyor. Çalışma sosyal medyada farklı tepkiler ile karşılaştı. Bu çalışmada akademisyenler, ayrıca sürüngen, çekirge, ipek böceği ve yemek kurdu gibi böcekleri yemenin besinsel ve çevresel olarak ne kadar faydalı olduğu konusunda elde edilen verileri de kullanmayı umut ediyor.

"DÜNYADA İKİ MİLYAR İNSANIN DİYETİNDE BÖCEKLER YER ALIYOR"

Christopher Bear'in öncülük ettiği çalışmada gençlerin alternatif proteinlere karşı anlayışı ölçmek için anketler, röportajlar ve odak gruplar kullanılacak. Yaptığı açıklamada Bear, "Gençlerin alternatif proteinleri, gelecek için gıda olarak görmelerinden ziyade şu an için gerçek olarak düşünmelerini istiyoruz. Bu nedenle söz konusu gıdaların bir kısmını denemek, araştırma için hayati önem taşıyor. Yenilebilir böcekler şu an için Birleşik Krallık'ta satılmamasına rağmen, dünya genelinde yaklaşık iki milyar insanın diyetinin bir bölümünü oluşturuyor. Bunun büyük bir kısmı, dünyanın mutfak geleneklerinin uzun süredir var olduğu kısımlarında mevcuttur. Ayrıca diğer yerlerde de çok popülerdir. Galler'de dört ilkokul bu çalışmaya katılacak." dedi.