Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir - Son Dakika
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Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir

13.05.2022 20:54

İsrail askerlerinin görevli muhabir Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak öldürmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazeteci olarak sadece görevini yapmakta olan Ebu Akile'nin öldürülmesi savaş suçu teşkil edebilir" ifadeleri kullanıldı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldü. Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AÇIKLAMA

BM insan hakları uzmanlarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ebu Akile'nin öldürülmesinin basın ve ifade özgürlüğüne saldırı olduğu belirtilerek, "Yetkili makamlar gazetecilere zarar vermekle değil, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde gazetecileri korumakla görevlidir." ifadesi kullanıldı.

"SAVAŞ SUÇU TEŞKİL EDEBİLİR"

Açıklamada, Ebu Akile'nin öldürülmesi kınanırken, "Gazeteci olarak sadece görevini yapmakta olan Ebu Akile'nin öldürülmesi savaş suçu teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE BİR SALDIRI"

Bu cinayetin aynı zamanda basın ve ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğu altı çizilen açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında gazetecilerin güvenli şekilde görev yapabilmesinin önemine işaret edildi.

"Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin acil, bağımsız, tarafsız, etkili, etraflı ve şeffaf bir soruşturma talebinde bulunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail ve Filistinli yetkililerin de bu soruşturma sürecinde iş birliği içinde olması gerektiği kaydedildi.

Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
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Birleşmiş Milletler, İsrail, İşgal, Savaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir - Son Dakika


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