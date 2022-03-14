Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı! - Son Dakika

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş 19. gününde devam ederken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk işgale karşı direnişini sürdürüyor. Öte yandan, gün içerisinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Moskova'da röportaj veren kişilerin polisler tarafından gözaltına alındığı görüldü.

2 KELİMELİK KAĞIT AÇAN KADIN TUTUKLANDI

Gazetecilerin önüne geçip Türkçe karşılığı "İki kelime" olan kağıdı gösteren kadın" "Şimdi tutuklanacak mıyım acaba?" derken tutuklandı. Polis eylemci kadını gözaltına alırken "Çoktan tutuklandın" ifadelerine yer verdi.

PUTİN DESTEKÇİSİ KADINI BİLE GÖZALTINA ALDILAR

Kameralara yansıyan görüntülerin devamında bir kadın Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgalci politikaları desteklediğini belirtti. Putin'in aldığı kararı doğru bulduğu söyleyen kadın, Putin destekçisi olmasına rağmen polis tarafından gözaltına alındı. O anlar kameralar tarafından kayıt altına alınırken görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.