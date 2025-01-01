Gazprom, Ukrayna Gaz Transitini Durdurdu

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(ANKARA) - Rus şirketi Gazprom, Ukrayna yönetiminin Rusya ile gaz transit anlaşmasını uzatmayı reddetmesi nedeniyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu.

Gazprom şirketinden yapılan açıklamada, "Ukraynalı Naftogaz ile Rusya ve Ukrayna gaz taşıma sistemlerinin operatörleri arasındaki iş birliğine ilişkin 5 yıllık gaz transit anlaşmalarının 1 Ocak'ta sona erdiğini" bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna bu anlaşmaları uzatmayı defalarca ve açıkça reddettiği için Gazprom 1 Ocak 2025'ten itibaren Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etme teknik ve yasal kabiliyetinden mahrum kaldı. Rus gazının Ukrayna üzerinden nakli için tedariki Moskova saatiyle sabah 08.00'de durdu" denildi.

Transit anlaşması, yılda 40 milyar metreküp Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişini öngörüyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Rus gazının transit geçişi için kesinlikle yeni bir anlaşma yapılmayacağını çünkü yeni yıla günler kala bir anlaşma yapmanın mümkün olmadığını söylemişti.

Kiev ise Rus gazının transit geçişini durdurmayı planladığını açıkladı. Ancak Ukrayna, Avrupa Komisyonu'nun talebi üzerine, gönderilen gazın "Rus gazı" olarak değerlendirilmediği sürece, gaz transitini yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtirken, Putin üçüncü taraf olan Türk, Macar, Slovak ve Azeri şirketlerle sözleşme yapılabileceğine işaret etti.

Slovakya'dan tedbir uyarısı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus gaz tedarikinin devam etmesini en fazla isteyen isim olurken, 22 Aralık Pazar günü Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fico, Ukrayna'nın Rus gazının transit geçişini durdurma hamlesinden kaynaklanan yüksek gaz fiyatlarının Avrupa Birliği'ne maliyetinin 2025-2026 yıllarında 120 milyar avroya ulaşabileceği uyarısında bulundu. Fico ayrıca Slovakya'nın Ukrayna'ya karşı, başta Kiev'e yedek elektrik tedarikini durdurmak olmak üzere, karşılıklı tedbirler alabileceğini söyledi.

Rusya gaz akışını durdurmasıyla Moldova'nın bağımsız bölgesi doğalgaz ve sıcak suyu kesti

Moldova'nın Rusya'ya yanlısı olduğu bilinen bağımsız bölgesi Transdinyester, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz tedarikini durdurmasının ardından evlere doğalgaz ve sıcak su tedariğini kesti.

Yerel enerji şirketi Tirasteploenergo'nun bir çalışanı, telefonla yaptığı açıklamada, "Isıtma ya da sıcak suyun olmadığını" bildirirken, bu durumun ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi.