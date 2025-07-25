Gazze\'de Gazetecilerin Açlık Çilesi

BBC'ye Gazze Şeridi'nden haber geçen üç Filistinli serbest gazeteci, ailelerini beslemekte zorlandıklarını ve çoğu zaman iki gün ya da daha uzun süre aç kaldıklarını anlattı.

Bu kişilerin hepsi, yakın akrabalarının öldürüldüğü, evlerini kaybettikleri ya da aileleriyle birlikte İsrail ordusunun saldırılarından kaçtıkları günlerde bile bize hayati önem taşıyan görüntüler geçti.

Biri çalışırken bir İsrail bombardımanında şarapnel parçasıyla ağır yaralanmıştı.

Ancak şu anki durumun, "hayatı boyunca getirdiği en zor süreç" olduğunu söylüyor. "Bu büyük bir çile ve yoksunluk" diyor.

Küresel gıda güvenliği uzmanları Gazze'deki durumu henüz bir kıtlık olarak sınıflandırmadı, ancak Birleşmiş Milletler kuruluşları insan kaynaklı kitlesel açlığın baş gösterdiği konusunda uyarıda bulundu.

Filistin topraklarına giren tüm malzemeleri kontrol etmesi nedeniyle İsrail'i suçladılar, ancak İsrail sorumluluğu reddetti.

Meslektaşlarımızın isimlerini güvenliklerini göz önünde bulundurarak vermedik.

Bize, ailedeki en küçük ve en savunmasız bireylere bakamamanın her şeyden daha zor olduğunu söylüyorlar.

Dört çocuk babası olan Gazze'deki kameramanlarımızdan biri, "Otizmli oğlum, etrafında olup bitenlerden habersiz. Savaşta olduğumuzu bilmiyor ve konuşmuyor" diyor.

"Son günlerde o kadar aç ki bize yemek istediğini anlatmak için eliyle karnına vurmaya başladı."

Gazze'nin güneyinde yaşayan en genç meslektaşımız, anne babasının ve kardeşlerinin geçimini sağlayan kişi.

"Sürekli ailem için nasıl yiyecek bulacağımı düşünüyorum" diyor. "13 yaşındaki küçük kız kardeşim sürekli yiyecek ve su soruyor ve ona hiç bir şey veremiyoruz. Bulduğumuz sular da kirli oluyor."

BBC diğer medya kuruluşlarıyla, Gazze'de çalışan yerel serbest gazetecilerinin sağlığı konusunda "son derece endişeli" olduğunu belirten ortak bir açıklama yayımladı.

BBC ile AFP, AP ve Reuters haber ajansları tarafından yapılan açıklamada, "Bu serbest gazeteciler aylardır dünyanın Gazze'deki gözü ve kulağı oldular. Şu anda haber yaptıkları kişilerle aynı vahim koşullarla karşı karşıyalar" denildi.

Mevcut koşullar, haber yapmayı daha da zorlaştırıyor.

Gazze'de bizimle birlikte çalışan ve annesi, kız kardeşleri ve yaşları iki ile 16 arasında değişen beş çocuğuna bakan deneyimli bir gazeteci, "Başım dönecek ve yere düşecek kadar yorgun ve bitkin hissediyorum" diyor.

Savaşın 21 ayında 30 kilo kaybettiğini söylüyor.

"Eskiden çoğu haberi büyük bir hızla tamamlardım, ancak şimdi kötü fiziksel ve psikolojik sağlık durumum nedeniyle bunları bitirmekte yavaşım" diyor. "Sayıklama ve yorgunluk beni bırakmıyor."

Gazze'nin güneyindeki kameramanımız, "Bu duyguyu tarif edemem" diyor. "Midem düğümleniyor, başım ağrıyor, buna bir de bir deri bir kemik kalmayı ve halsizliği ekleyin. Eskiden 07:00'den 22:00'ye kadar çalışırdım ama şimdi zar zor bir haber yapabiliyorum. Sadece başım dönüyor."

Kısa bir süre önce çekimler sırasında fenalaştı. Kendini toparladıktan sonra çalışmaya devam etti.

Savaş sırasında gıda sıkıntısı sürekli bir sorun olsa da, daha önce yabancı ülkelerden maaş alanlar yerel pazarlarda fahiş fiyatlarla da olsa temel malzemeleri satın alabiliyordu. Şimdi bu pazarlar bile büyük ölçüde boş.

Dört küçük çocuğu olan Gazzeli gazeteci, "Hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden alma noktasına geldim. Son günlerde bu, çocuklarımın günde bir öğün yemek yediği anlamına geliyor - sadece mercimek, pirinç ve makarna gibi sınırlı gıda maddeleri" diyor.

İki gazeteci açlıklarını bastırmak için az tuzlu su içtiklerini söylüyor. Biri günlük öğününde yemek için bazen 50 gram bisküvi alabildiğini anlatıyor ancak bu 30 şekel (365 TL) tutuyor.

Para bulmak başlı başına bir çile. Artık para tüccarlarını kullanmak gerekiyor.

Gazze'deki bir kameraman, "Nakit paraya ihtiyacım olduğunda çoğunlukla bulamıyorum ama bulduğumda da %45'lik bir para çekme ücreti alınıyor" diyor. "Bu da 1000 dolar çekmeye gittiğimde sadece 550 dolar alacağım anlamına geliyor. Tüm süreç çok yorucu ve bugünlerde tüm satıcılar nakit para talep ediyor."

Gazze'nin güneyindeki meslektaşımız, "Sorun bankaların kapalı olması. Açlığı saymazsak, para transferleri, çektiğimiz başka bir dert" diye ekliyor.

Geçmişte, benim gibi İsrail tarafından akredite edilen BBC gazetecileri, savaş zamanında bile haber yapmak için düzenli olarak Gazze'ye gidebiliyordu.

Ancak savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail, Mısır ile birlikte - Refah sınır kapısı hala açıkken - yabancı gazetecilerin İsrail ordusuyla birlikte hareket edilen sınırlı görevlendirmeler haricinde bölgeye erişimini engelledi.

BBC ve diğer haber kuruluşları yaptıkları açıklamada "İsrailli yetkilileri bir kez daha gazetecilerin Gazze'ye giriş ve çıkışına izin vermeye çağırıyoruz" dedi.

Bu hafta aralarında 28 ülke ortak bir açıklama yayımladı: "Gazze'deki savaş artık sona ermelidir." İsrail'e uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve gereken insani yardımların yapılması çağrısında bulundular.

Çarşamba günü, 100'den fazla yardım kuruluşu ve insan hakları örgütü, "Malzemelerin tamamen tükenmesiyle birlikte, insani yardım kuruluşları kendi meslektaşlarının ve ortaklarının gözlerinin önünde yok olup gittiğine tanıklık ediyor" açıklamasında bulundu.

Haber kuruluşları açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gazeteciler savaş bölgelerinde pek çok mahrumiyete ve zorluğa katlanırlar. Açlık tehdidinin de bunlardan biri haline gelmiş olmasından derin endişe duyuyoruz."

"Yeterli gıda malzemesinin [Gazze'deki] insanlara ulaşması elzemdir" diye eklediler.

Şimdilik, kendi meslektaşlarımız her günü atlatmak için mücadele ediyor, ailelerine karşı sorumlulukları ile halklarının yaşadığı olağanüstü zorlukları dünyaya anlatma arzularını dengeliyorlar.

"Şu anda durum felaket. Açlık her eve ulaştı" diyor konuştuğumuz biri. "Bu, ertelenmiş ölüm cezası gibi."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.