Gazze\'de Hava Saldırısı: 19 Ölü

Gazze'nin orta kesimlerinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısı sonucu su almak için bekleyen aralarında altı çocuğun da bulunduğu 19 kişinin öldüğü belirtildi.

Bölgedeki acil durum yetkililerinin verdiği bilgiye cesetler Nuseyrat'taki El Awda Hastanesine götürülürken, burada görev yapan bir doktor yedisi çocuk, 16 yaralının da tedaviye alındığını söyledi.

Görgü tanıkları, bir insansız hava aracının El Nuseyrat Mülteci Kampı'nda ellerinde boş su kaplarıyla bir su tankerinin yanında su almak için sıra olan kalabalığa bir füze fırlattığını anlattı.

İsrail Ordusu henüz bir açıklama yapmadı.

Bu arada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunan sahra hastanesinde son altı haftadır, son bir yıla kıyasla daha çok saldırı kurbanının getirildiğini belirtti.

İnternette paylaşılan ve bağımsız kaynaklarca teyit edilmeyen görüntülerde saldırının ardından cansız bedenler ve kanlar içindeki çocuklar görülüyor. Etraftakiler de panik ve umutsuzlukla bağırıyorlar.

Öte yandan Gazze Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü İsrail'in Gazze'nin orta kesimleri ve Gazze kentindeki üç farklı saldırıda 19 Filistinli'nin öldürüldüğünü açıkladı.

ICRC de Refah'taki sahra hastanesine 12 Temmuz Cumartesi günü 132 kişinin silah yaralarıyla geldiğini ve 32'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kuruluş "çoğu kişide" silah yaraları bulunduğunu ve konuşabilecek durumdaki herkesin, gıda dağıtım merkezlerine erişmeye çalıştıklarını anlattığını bildirdi.

ICRC, gıda dağıtım merkezlerinin açıldığı 27 Mayıs'tan bu yana hastanede 3400 kişinin silah yaralanmaları nedeniyle tedavi edildiğini ve 250'den fazla kişinin öldüğünü kaydetti. Kuruluş bu sayının aynı hastanede bir yıl öncesinde tedavi edilenlerden fazla olduğunu da vurguladı.

Gazze'deki Nasır hastanesi de Cumartesi günü bir gıda dağıtım merkezinin yakınlarında 24 kişinin öldüğü kaydedildi. Görgü tanıkları insanlar yardıma erişmeye çalıştığı sırada İsrail askerlerinin ateş açtığını söyledi.

İsrail Odusu ise dağıtım merkezi yakınlarında "bilinen bir yaralı olmadığını" savundu.

BM İnsan hakları ofisi, Cuma günü yardım dağıtım merkezleri etrafında 739 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.