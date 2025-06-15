İSRAİL'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze'de 4 gündür devam eden internet kesintisinin sona erdiği belirtildi.
Filistin Telekomünikasyon Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakım ekiplerinin son birkaç gündür saldırıların neden olduğu hat hasarlarını onarmak için çalıştığı bildirildi. Açıklamada, internet ve iletişim hizmetinin 4 günün ardından yeniden başladığı aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › Gazze'de İnternet Kesintisi Sona Erdi - Son Dakika
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