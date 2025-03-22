Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

(ANKARA) - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam ederken; Gazze'de bir evin bombalanması sonucu en az beş kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim'deki Hamas saldırısından sonra orduya "elinizdeki her şeyle bombalayın" talimatı verdiği ortaya çıkarken; ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, iki devletli çözüm ve Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin "'İki devlet' benim için şu anlama geliyor: 'Gazze'de yaşayan Filistinliler için daha iyi bir yaşam reçetesine nasıl sahip olabiliriz? Bu sadece barınma ile ilgili değil. Belki de yapay zekanın oraya gelmesiyle ilgilidir. Belki de hiper ölçekli veri merkezlerinin o bölgeye tohumlanmasıyla ilgilidir" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. Buna göre, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından Gazze'de bir evin bombalanması sonucu en az beş kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentinde bulunan Mukata'a mahallesi sakinlerine de "evlerini boşaltmaları gerektiğini" bildirdi ve bugün saat 12: 00'ye kadar süre verdi.

İsrail güçleri, ayrıca Nablus kentinde ve Nablus'un doğusundaki Balata mülteci kampında baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nuseirat mülteci kampının kuzey bölgelerini bombaladığı aktarıldı. Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre İsrail ordusuna ait bir helikopter de Gazze Şehri'nin doğusunda "yoğun ateş" açtı. Her iki olayda da şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Netanyahu, 7 Ekim saldırılarından sonra: "Evleri yıkın, elinizdeki her şeyle bombalayın"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından İsrail ordusuna, "ellerindeki deki her şeyle" Gazze'yi bombalama talimatı verdiği bildirildi. İsrail gazetesi Ynet'in Knesset üyesi Gadi Eisenkot ve diğer askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre Netanyahu, kendisine İsrail ordusunun 7 Ekim'den sonraki günlerde Gazze'de vurduğu bin 500 hedefin listesini sunan askeri yetkililerle yaptığı bir toplantı sırasında bu çıkışı yaptı. Habere göre Netanyahu, "Evleri yıkın, elinizdeki her şeyle bombalayın" dedi.

Witkoff: "Gazze'yi yeniden inşa edemeyiz ve bu bir refah sistemine dayalı olamaz"

ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, dün ABD basınına Gazze ve ateşkes müzakerelerinin durumu hakkında uzun bir röportaj verdi. Witkoff, Trump'ın Gazze'ye yönelik planı konusunda muğlak konuştu ve önceliğin "Gazze'de istikrarı" sağlamak olduğunu söyledi. Witkoff, "Gazze'de istikrar bazı insanların geri dönmesi anlamına gelebilir. Bazı insanların geri dönmeyeceği anlamına da gelebilir" dedi.

Witkoff, ayrıca iki devletli çözüm ve Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin düşüncelerini de şöyle dile getirdi:

"'İki devlet' benim için şu anlama geliyor: 'Gazze'de yaşayan Filistinliler için daha iyi bir yaşam reçetesine nasıl sahip olabiliriz? Hadi o noktaya gelelim. Ama bu sadece barınma ile ilgili değil. Belki de yapay zekanın oraya gelmesiyle ilgilidir. Belki de hiper ölçekli veri merkezlerinin o bölgeye tohumlanmasıyla ilgilidir, çünkü buna ihtiyacımız var ve bu insanlar artık bundan faydalanabilir ve onlar için orada iş yaratabiliriz ... Gazze'yi yeniden inşa edemeyiz ve bu bir refah sistemine dayalı olamaz. İnsanlara umut vermeliyiz, ekonomik ve finansal umutlar vermeliyiz."

Almanya, İngiltere ve Fransa'dan "yeniden ateşkes yapılsın" çağrısı

Almanya, Fransa ve İngiltere hükümetleri, dün yaptıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkesin derhal yeniden sağlanması ve İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye insani yardım girişine izin vermesi çağrısında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Alman ve Fransız mevkidaşları Annalena Baerbock ve Jean- Noel Barrot tarafından kaleme alınan açıklamada, İsrail'in bu hafta Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlaması "dramatik bir geri adım" olarak nitelendirildi.

"Sivil kayıplar karşısında dehşete düştük ve acilen ateşkese dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" denilen açıklamada ayrıca Hamas'a Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "İsrail'i su ve elektrik de dahil olmak üzere insani erişimi yeniden tesis etmeye ve uluslararası insani hukuka uygun olarak tıbbi bakım ve geçici tıbbi tahliyelere erişimi sağlamaya çağırıyoruz" ifadeleri de kullanıldı.