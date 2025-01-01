Gazze\'de Soğuk Hava Koşulları Sebebiyle 7 Bebek Hayatını Kaybetti

Dünya

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze'de soğuktan dolayı hayatını kaybeden bebek sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, kış şartları ve yetersiz barınak hizmetleri sebebiyle son bir haftada 7 bebeğin soğuktan hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Son günlerde 7 bebek daha soğuk, barınak ve temel kışlık malzeme eksikliği nedeniyle öldü. Battaniyeler, şilteler ve sıcak tutan giysiler Gazze'nin dışında içeri girmek için onay bekliyor" denildi.