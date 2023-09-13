Gazze Şeridi'nde patlama: 4 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde patlama: 4 ölü, 19 yaralı

Son Güncelleme: 13.09.2023 23:17

Gazze Şeridi'nin doğusunda bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 4 Filistinli öldü, 19 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze şehrinin doğusunda meydana gelen patlamada 4 Filistinlinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı" belirtildi. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, patlamanın neden kaynaklandığına dair bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde patlama meydana geldi: 4 ölü, 19 yaralı

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise son saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki sınır tellerinin yakınında yüzlerce Filistinlinin katılımıyla şiddetli ayaklanmaların yaşandığı ifade edildi. Olaylar sırasında çok sayıda el yapımı patlayıcının etkinleştirildiği ve el bombalarının atıldığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, olaylara müdahale etmek için bölgeye asker konuşlandırıldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde patlama meydana geldi: 4 ölü, 19 yaralı

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Yaklaşık bir saat önce, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine saldırı amacıyla bir patlayıcının infilak ettirilmeye çalışıldığının tespit edildiği, patlayıcının Gazze tarafında patlaması sonucu çevredeki çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, olayda İsrail güçleri arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığına işaret edildi.

Gazze Şeridi'nde patlama meydana geldi: 4 ölü, 19 yaralı

İSRAİL POLİSİNİN MÜDAHALESİNDE ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANMIŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze sınırındaki göstericileri dağıtmak için yaptığı müdahale sırasında plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu çok sayıda yaralanmanın meydana geldiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'nde patlama meydana geldi: 4 ölü, 19 yaralı
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze Şeridi'nde patlama: 4 ölü, 19 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde patlama: 4 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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