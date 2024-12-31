Gazze: Sıcaklıkların düştüğü bölgede bebekler soğuktan donarak ölüyor

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Annesi Neriman, Sıla'nın hareket etmediğini anladığında kızı üç haftalık bile değildi.

Neriman el Najmeh "Sabah kalktım ve kocama bebeğin bir süredir hareket etmediğini söyledim. Yüzünü açtı ve mavi renkte, dilini ısırmış olduğunu, ağzından kan geldiğini gördü "diyor.

Gazze'nin güneyindeki sahilde yer alan çadırda Neriman kocası Mahmud Fasih ve iki küçük çocuğu dört yaşındaki Rayan ve iki buçuk yaşındaki Nihad ile birlikte oturuyor.

Aile, 14 aydır devam eden saldırılar sırasında 10'dan fazla kez yerlerinden olduklarını anlatıyor.

Neriman, BBC'ye çalışan serbest bir kameramana "Kocam bir balıkçı, kuzeydeniz ve hiç bir şeyimiz kalmadı" diyor. İsrail, uluslararası medyanın Gazze'ye girip özgürce çalışmasını önlüyor.

"Hamileyken çocuklarıma nasıl giyecek alacağımı düşünüyordum. Çok kaygılıydım çünkü kocamın işi yoktu."

20 günlük yaşamı boyunca Sıla'nın evi El Mawasi "insani bölgesindeki" çok kalabalık kamp alanı oldu. Bölgenin geri kalanından yüzbinlerce Filistinli'nin buraya gitmesi istendi.

Bölgede altyapı ve hijyen yok. Aynı zamanda hem yağmur hem de Akdeniz'in dalgalalarının yol açtığı sel var.

Sıla'nın babası Mahmud "Soğuk ısırıyor ve sert. Her gece soğuk yüzünden birbirimize sarılıyoruz" diyor.

"Hayatımız cehennem gibi. Bu savaşın etkileri yüzünden cehennem gibi. Ailem şehit oldu ve durumumuz katlanılmaz."

İsrali Ordusu, sivillerin buraya gitmesini istemesine karşın, El Mawasi bölgesini Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı örgütlere karşı giriştiği saldırılarda birçok kez vurdu.

Sıla bombardımandan ölmedi ama savaşın sivillere dayattığı cezalandırıcı koşullar yüzünden hayatını kaybetti.

Yerel sağlık yetkililerine göre gece sıcaklıkların 7 derecedeye düştüğü Gazze'de geçen hafta gece hipotermi nedeniyle ölen altı yeni doğan bebekten biriydi. Yetkililer hava koşulları yüzünden onbinlerce çadırın da hasar gördüğünü duyurdu.

Neriman, Sıla'nın Han Yunus bölgesinde kurulan İngiliz sahra hastanesinde doğduğunu anlattı.

"Doğum yaptıktan sonra ona nasıl süt ve bez alacağımı düşündük. Aldığım her şeyi büyük bir zorlukla buldum."

Neriman "Bir çadırda yaşarken, böyle soğuk ve dondurucu koşullarda, üzerimize su akerken doğum yapacağımı asla düşünmemiştim. Bazen bebek için sudan kaçmaya çalıştığımız oluyordu" diyor.

Sıla yine de, bu koşullar altında sorunsuz dünyaya geldi.

"Allah'a şükür sağlığı iyiydi. Birden, soğuktan etkilenmeye başladı. Hapşırmaya başladığını gördüm, soğuk algınlığı geçiriyor gibiydi. Bundan öleceğini hiç düşünmedim."

Sıla ilk olarak, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine götürüldü. Çocuk hastalıkları baş hekimi Dr. El Farra "ağır hipotermiye bağlı olarak hayati göstergelerinin kaybolduğunu, kalp krizi geçirip, öldüğünü" söyledi.

Dr. Farra "Bir önceki gün de iki vaka gelmişti. Biri üç günlük bebek, diğeri de bir aylıktan küçüktü. Her iki vakada da hipotermi ölüme yol açtı" dedi.

Bebeklerin vücut ısılarını koruyacak mekanizmaları gelişmemiş oluyor ve soğuk bir ortamda hipotermi görülebiliyor. Dr. Farra prematüre bebeklerin özellikle risk altında olduğunu ve savaş sırasında prematüre doğumlarda artış görüldüğünü söylüyor.

Anneler de yetersiz beslendiğinden, bebeklerini emziremiyor. Dr. Farra'ya göre insani yardımlar kısıtlandığından, bebek maması da bulunamıyor.

Daha sonra, Pazar günü bir trajik vaka daha görüldü.

Gazze'nin orta kesimlerindeki El Aksa Hastanesi'nin dışında, BBC için çalışan bir diğer serbest kameraman Yehia el Batran ile karşılaştı. Küçük bebeği Cuma'yı taşırken acısını gizleyemiyordu. Sıla gibi oğlu Cuma da soğuktan maviye dönüştüğünde sadece 20 günlüktü.

Yehia "Dokunun elinizle, donmuş gibi. Sekiz kişiyiz ama dört battaniyemiz bile yok. Ne yapabilirim? Gözlerimin önünde çocuklarımın donduğuun görüyorum."

UNICEF'in Bölge Direktörü Edouard Beigbeder yayımladığı yazılı açıklamada "Bu önlenebilir ölümler, Gazze genelinde ailelerin ve çocukların karşı karşıya kaldığı umutsuz ve kötüleşen koşulları gösteriyor" dedi.

"Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi beklenirken, karşılaştıkları insanlık dışı koşullar nedeniyle, daha çok sayıda çocuğun hayatını kaybedeceği trajik bir şekilde öngörülebilir bir durum."

Yukarıda uçan İsrail SİHA'larının sesleri altında Sıla'nın babası Mahmud, bebeğinin cansız bedenini Nasır Hastanesi'nden Han Yunus'taki derme çatma mezarlığa taşıdı. Burada kızı için kumda küçük bir mezar kazdı.

Mahmud, Sıla'yı toprağa verdikten sonra eşi Neriman'ı teselli etmeye çalıştı.

Neriman "Kardeşleri hasta ve tükenmiş halde. Hepimiz hastayız. Gögüzlerimiz acıyor ve soğuk ve yağmur nedeniyle grip olduk" diyor.

"Savaştan ölmesek, soğuktan öleceğiz."