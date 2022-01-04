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Genç milyarder Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu - Son Dakika
BBC

Genç milyarder Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu

04.01.2022 11:18

"Dünyanın kendi başına milyarder olan en genç kadını" olarak bilinen genç milyarder Elizabeth Holmes, ABD'de aylar süren dolandırıcılık davasında dört farklı ithamdan suçlu bulundu. 20 yıla kadar hapis cezası alması gündemde olan 37 yaşındaki Holmes, dünyaca ünlü ekonomi dergileri tarafından "Bir sonraki Steve Jobs" olarak nitelendiriliyordu.

Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, California'da aylar süren dolandırıcılık davasında dört farklı ithamdan suçlu bulundu. Savcılar, Holmes'ın birkaç damla kanla hastalıkları tespit ettiği öne sürülen teknoloji konusunda bilerek yalan söylediğini iddia etti.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Jüri üyeleri, Holmes'u dört farklı ithamdan suçlu buldu. Bunlar arasında yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmak ve üç elektronik dolandırıcılık bulunuyor. 37 yaşındaki Holmes 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Holmes'a toplam 11 suçlama yöneltiliyordu, ancak kamuyu dolandırmakla ilgili dört ithamda suçu sabit görülmedi.

ŞİRKET SİLİKON VADİSİ'NİN GÖZBEBEĞİYDİ

Bir noktada 9 milyar dolar değer biçilen Theranos, bir zamanlar Silikon Vadisi'nin gözbebeği bir şirketti. Şirket sağlık sektöründe devrim vaat ederken, Wall Street Journal gazetesinin 2015'teki haberinde kan testi teknolojisinin çalışmadığını yayımlamasının ardından, iddiaları boşa çıkmaya başlamıştı. 2018'de de resmen kapandı.

'Bir sonraki Steve Jobs' denilen Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu

"İŞTE BAŞARILI OLMAK YERİNE DOLANDIRMAYI SEÇTİ"

Dört ay süren davada, sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüriye, düşüşü Silikon Vadisini şoke eden milyarder kadın hakkında çok farklı iki manzara sunuldu. Savcılık, 30 tanık çağırarak Holmes'un yatırımcılara sattığı ürünün hileli olduğunu bildiği halde, şirketin başarısı konusunda kararlı bir tavır sergilediğini kanıtlamaya çalıştı.

Davada, birkaç laboratuvar müdürü, Holmes'un Theranos'un teknolojisindeki kusurları bildiğini, ancak kaygılarını hafife almalarının istendiğini anlattı. Aynı zamanda Holmes'un ise yatırımcılara teknolojinin planlandığı gibi çalıştığını söylediği kaydedildi. Savcı Jeff Schenk kapanış konuşmasında Holmes'un "işte başarılı olmak yerine dolandırmayı seçtiğini" söyledi ve "Yatırımcılara ve hastalara karış dürüst olmamayı seçti" dedi. Ancak savunma, erkeklerin egemenliğindeki sektörde işine adanmış, hırslı bir iş kadını portresi çizmeye çalıştı.

HOLMES KENDİSİNDEN 19 YAŞ BÜYÜK İSMİ CİNSEL TACİZLE SUÇLUYOR

Holmes savunmasında, Theranos'un faaliyetlerindeki hataları kabul etmekle birlikte, hastaları ya da yatırımcıları asla bilerek dolandırmadığını iddia etti. Savunma aynı zamanda, Holmes'un eski iş ortağı ve uzun bir dönem beraber olduğu eski erkek arkadaşı Ramesh "Sunny" Balwani'yi suçladı.

Holmes kendisinden 19 yaş büyük Balwani'yi duygusal ve cinsel tacizle suçluyor. Elizabeth Holmes, yedi gün süren ifadesinde, Balwani'nin Theranos'un yönetimini, kimle konuştuğunu, nasıl konuştuğunu ve ne yediğini kontrol ettiği, yoğun bir ilişkiden bahsetti. Balwani ise suçlamaları reddetti.

'Bir sonraki Steve Jobs' denilen Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu

900 MİLYON DOLARLIK KAYNAK BULMAYI BAŞARMIŞTI

10 yıl süren ilişki, Mayıs 2016'de CEO'luktan ayrıldığı dönemde sona ermişti. Balwani'nin yargılanmasına ise gelecek ay başlanacak. Holmes, 19 yaşındayken, Stanford Üniversitesi'nin Kimya Mühendisliği bölümünden ayrıldıktan kısa süre sonra Theranos'u kurdu. Holmes, medya devi Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison gibi milyarderlerden 900 milyon dolarlık kaynak bulmayı başarmıştı.

Genç milyarder Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu
Genç milyarder Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu
Genç milyarder Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu
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Son Dakika Dünya Genç milyarder Elizabeth Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu - Son Dakika Dünya

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