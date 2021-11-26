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Gerginlik zirveye tırmandı! Donbas'ta Rus ayrılıkçılar Ukrayna askerini öldürdü, NATO gözdağı verdi - Son Dakika

Gerginlik zirveye tırmandı! Donbas'ta Rus ayrılıkçılar Ukrayna askerini öldürdü, NATO gözdağı verdi

26.11.2021 20:02
Gerginlik zirveye tırmandı! Donbas'ta Rus ayrılıkçılar Ukrayna askerini öldürdü, NATO gözdağı verdi

Gerginliğin hiç bitmediği Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Bu olay sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya gözdağı vererek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması durumunda bunun sonuçları ve maliyetleri olacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında gerilime neden olan Donbas bölgesinde gerilim yine zirveye tırmandı.

"ATEŞKES 2 KEZ İHLAL EDİLDİ"

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların 2 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi. Ayrılıkçıların Donbas'ın Marinka ve Novomihaylivka bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

NATO'DAN RUSYA'YA GÖZDAĞI

Gerilimin tırmanmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağına dikkat çekerek, "Buna tanklar, topçular, zırhlı birimler, insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemlerinin yanı sıra savaşa hazır birlikler de dahildir." dedi.

Rusya'nın eylemlerinin şeffaf olmadığını ve soru işareti uyandırdığını belirten Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması durumunda bunun sonuçları ve maliyetleri olacağı açıktır. Bu nedenle Rusya'ya gerilimi düşürmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Gerginlik zirveye tırmandı! Donbas'ta Rus ayrılıkçılar Ukrayna askerini öldürdü, NATO gözdağı verdi

Jens Stoltenberg, Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Gerginlik zirveye tırmandı! Donbas'ta Rus ayrılıkçılar Ukrayna askerini öldürdü, NATO gözdağı verdi - Son Dakika Dünya


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