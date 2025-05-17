Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi - Son Dakika
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Dünya

Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi

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Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Macron, tokalaşırken elini Erdoğan'ın elinin üzerine koyarak üstünlük kurmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron'un parmağını tutarak bu hamleye izin vermedi.

17.05.2025 11:47
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi, liderlerin temasları kadar kameralara yansıyan anlarla da dikkat çekti. Zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen selamlaşma sosyal medyada gündem oldu.

ERDOĞAN, MACRON'A İZİN VERMEDİ

Macron'un tokalaşma sırasında elini Erdoğan'ın elinin üzerine koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız liderin parmağını tutarak bu hamleye karşılık verdi ve kontrolü elinden bırakmadı.

Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi

O ANLARDAKİ BU REFLEKS...

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, kullanıcılar Erdoğan'ın bu refleksini "diplomatik beden diliyle verilen güçlü bir mesaj" olarak yorumladı.

Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron\'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Dünya, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • onur pari:
    işte güç! :))) mallar geliyor birazdan irrdooğan diye bağırmaya. cahillere açıklayalım: güç halk refahıyla olur, parmakla sarayla değil. 79 86 Yanıtla
  • Batu Han:
    ASLAN REISIM 84 53 Yanıtla
  • İlyas Akturk:
    vatan kurtarıldı 69 31 Yanıtla
  • R C G:
    büyük hamle. yarın dolar bir tl olur eskisi gibi 100 liraya bir aylık mutfak alisverisini yapariz, kiralar 800?’ye düşer. bir kilo peynir 8? olur. 56 42 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bunun millete ne faydası var refah seviyesi mi arttı ekonomi düzeldi hayır hiç biri olmadı. Bom boş hareketler başka bir şey değil. Macronun da çok da umurundaydı adam böyle şeylere takılacak kadar basit değil. 39 38 Yanıtla
  • sefo 6157:
    Of beee amma hareket çekmiş. Tarihe geçecek bir hamle. 45 22 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    vay anasını ya ne büyük bir eylem. Fransa bizi kıskanır şimdi bundan sonra 38 28 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    asgari ücrete zam yaparlar o.hakde emekliye Felan enflasyon düşer. 32 23 Yanıtla
  • R C G:
    oc sondakikahaber. 17 17 Yanıtla
  • y k:
    El üzerine el koyma üstünlüğü değil saygıyı gösterir. 19 11 Yanıtla
  • M ALİ:
    Gururdan gözlerim dolu dolu izledim. Hani İstanbul'un fethi çağ kapayıp çağ açmıştı ya bence yeni bir çağın başlangıcı olur. Artık ana yemeğimiz makarna değil de makarna suyunu çorba olabilir 13 10 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    bunların beyni sulanmış 15 7 Yanıtla
  • Halis demir:
    CAAPELİLER ÇOK KIZACAK O BİR DÜNYA LİDERİ. 8 9 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Sadece işkembesini düşünen bu işleri anlamaz lider olunmaz lider doğulur 6 5 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Ne alaka şimdi hemen çözdünüz olayı 6 4 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Ne olmuş ki zaten ayağa da kalkmamış reis. Macron döner dönmez azledilir fransa bize iltihak edilebilir 4 4 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    reiz makrona karşı 1-0 önde olabilir biz millet olarak Fransızlara 5-0 gerideyiz ki toprak ve konum olarak 10-0 önde olmamıza rağmen demekki yönetim ülkede hiç iyi olmamış 5 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    haa şimdi bittiler 4 2 Yanıtla
  • Mert kursun :
    bunca dangalaga ragmen yine iyi durumdayız ülkemizdeki ital inekleri bir satsak dünya devi olacazda alan yok ne etinden bir fayda var ne sütü var diyenin hesap boş beleş yaşayan hırsız hayranları 1 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    yorumlarım neden göstetilmiyor??????? 0 0 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    adamların ekonomisinin zekatı olamayız boş resimlerle algıı boş iş 0 0 Yanıtla
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