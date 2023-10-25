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Gazze katliamında üç maymunu oynayan batı medyasının bir yalanı daha elinde patladı - Son Dakika

Gazze katliamında üç maymunu oynayan batı medyasının bir yalanı daha elinde patladı

Son Güncelleme: 25.10.2023 10:56

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, uluslararası medya kuruluşlarında "Hamas, kilise yağmalayarak heykelleri yıkıyor" şeklinde servis edilen görüntülerin 2017 yılında DEAŞ terör örgütü üyelerinin Filipinler'in Marawi kentinde bir Katolik kilisesini yağmaladığı ana ait olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları ve uluslararası medya kuruluşları tarafından yayılan "Hamas, kilise yağmalayarak heykelleri yıkıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, paylaşılan görüntülerin 2017 yılında medyaya servis edildiğini ve DAEŞ terör örgütü mensuplarının bir Katolik kilisesini yağmaladığı ana ait görüntüler olduğunu duyurdu.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Hamas, kilise yağmalayarak heykelleri yıkıyor" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin 2017 yılında medyaya servis edildiği tespit edilmiştir. İlgili görüntülerde Filipinler'in Marawi şehrinde, DAEŞ terör örgütü mensuplarının bir Katolik kilisesini yağmaladığı görülmektedir."

İşte yapılan o paylaşım;

Görüntüler 6 yıl öncesine ait! 'Hamas kiliseleri yağmalıyor' iddiası yalan çıktı

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze katliamında üç maymunu oynayan batı medyasının bir yalanı daha elinde patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze katliamında üç maymunu oynayan batı medyasının bir yalanı daha elinde patladı - Son Dakika
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