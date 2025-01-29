Güney Sudan'da uçak kazası: 20 ölü - Son Dakika
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Dünya

Güney Sudan'da uçak kazası: 20 ölü

Güney Sudan'da petrol işçilerini taşıyan uçak düştü, 20 kişi hayatını kaybetti. Üç yabancı da var.

29.01.2025 15:40
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(ANKARA) - Güney Sudan'ın Unity Eyaleti'nde, bugün petrol işçilerini taşıyan küçük bir uçağın düştüğü ve 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Sudan'ın Unity Eyaleti'nin Enformasyon Bakanı Gatwech Bipal, uçağın bu sabah Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya gitmek üzere Unity petrol sahası havaalanına iniş yaparken düştüğünü açıkladı.

Bipal, uçaktaki yolcuların Çin Ulusal Petrol Şirketi ve devlet destekli Nil Petrol Şirketi ortaklığındaki Greater Pioneer Operating Company (GPOC) adlı konsorsiyumun petrol işçileri olduğunu belirtti. Ölenler arasında iki Çinli ve bir Hintli vatandaşın bulunduğunu söyleyen Bipal, kazaya yol açan koşullara dair daha fazla bilgi vermedi.

Güney Sudan'ın yerel basınında yer alan haberlerde, ölen kişilerin sayısı başlangıçta 18 olarak belirtilmişti. Ancak daha sonra Enfermasyon Bakanı Bipal, ağır yaralı iki kişinin daha hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise sağ kurtulduğunu bildirdi. Uçakta kaç yolcunun olduğuna ilişkin net bir bilgi henüz verilmedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Güney Sudan'da uçak kazası: 20 ölü - Son Dakika

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