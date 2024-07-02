Haiti'de Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 300 Bin Çocuk Yerinden Edildi - Son Dakika
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Haiti'de Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 300 Bin Çocuk Yerinden Edildi

Haiti\'de Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 300 Bin Çocuk Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), Haiti'de artan şiddet olayları nedeniyle 300 bin çocuğun yerinden edildiğini duyurdu. UNICEF, bunun Mart ayından beri her dakikada bir çocuğun yerinden edildiği anlamına geldiğini belirtti. Haiti'deki çocuklar ailelerinden ayrılma, cinsel istismar ve sömürü riskiyle karşı karşıya kalırken, bazı çocuklar silahlı gruplara katılmaya zorlanıyor. UNICEF, çocukların güvenli ve koruyucu bir ortama ihtiyaç duyduğunu ve uluslararası toplumdan daha fazla destek ve finansman talep ettiğini vurguladı.

02.07.2024 11:59
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), Haiti'de artan şiddet olayları nedeniyle 300 bin çocuğun yerinden edildiğini duyurdu. UNICEF, bunun Mart ayından beri her dakikada bir çocuğun yerinden edildiği anlamına geldiğini belirtti.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, "Haiti'de devam eden şiddet ve istikrarsızlık 300 binden fazla çocuğun yerinden edilmesine yol açmış olup Mart ayından bu yana her dakika bir çocuğun yerinden edildiği tahmin edilmektedir. Ülke genelinde tahminen 3 milyon çocuk, yıllardır süren siyasi kargaşa, yaygın yoksulluk, yaygın hastalık ve çok sayıda afet nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duymaktadır" denildi.

"YETİŞKİNLERİN KRİZİNİN BEDELİNİ ÇOCUKLAR ÖDEMEMELİ"

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, yaptığı açıklamada, "Gözlerimizin önünde cereyan eden insani felaket, çocuklar üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Yerlerinden edilen çocukların güvenli ve koruyucu bir ortama ve uluslararası toplumdan daha fazla destek ve finansmana ihtiyaçları var. Haiti'deki ihtiyaçlar, çocuklar için tehlikelerle birlikte artmaya devam ediyor. Çocuklar, yetişkinler tarafından yaratılan bir krizin bedelini hayatları ve gelecekleri ile ödememelidir" ifadelerini kullandı.

ŞİDDET VE CİNSEL İSTİSMAR RİSKİYLE KARŞI KARŞIYALAR

UNICEF, çocukların ailelerinden ayrılma, cinsel istismar ve sömürü riskiyle karşı karşıya olduğunu, ayrıca bazı çocukların silahlı gruplara katılmaya zorlandığına dikkat çekti. Açıklamada, "Haiti'de yerinden edilmiş çocuklar cinsel istismar, sömürü ve ailelerinden ayrılma gibi şiddet riskleriyle karşı karşıyadır. Güvenli alanlar, sağlık hizmetleri, temiz su ve sanitasyon gibi temel hizmetlere erişimleri ciddi şekilde kesintiye uğramıştır. UNICEF ayrıca, hayatta kalmak ya da korunmak için çok az çareleri olan çocukların giderek artan bir şekilde silahlı gruplara katılmaya zorlandığını, bunun da haklarının açık bir ihlali ve uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına geldiğini vurguladı" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Haiti'de Artan Şiddet Olayları Nedeniyle 300 Bin Çocuk Yerinden Edildi - Son Dakika
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