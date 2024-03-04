Haiti'de Silahlı Çeteler Hapishaneyi Basarak Binlerce Mahkumu Serbest Bıraktı - Son Dakika
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Haiti'de Silahlı Çeteler Hapishaneyi Basarak Binlerce Mahkumu Serbest Bıraktı

Haiti\'de Silahlı Çeteler Hapishaneyi Basarak Binlerce Mahkumu Serbest Bıraktı

Haiti'nin başkenti Port-Au Prince'te silahlı çeteler, başlıca hapishaneyi basarak binlerce mahkumu serbest bıraktı. Firar eden mahkumlar arasında, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesiyle suçlanan çete üyeleri de bulunuyor. Haiti'deki şiddet olayları son yıllarda artış göstermiş olup, çeteler başkentin büyük bir kısmını kontrol altında tutuyor. Bu olaylar sonucunda dört polis memuru öldü, beş kişi yaralandı. Haiti'de çete şiddeti nedeniyle son bir yılda 8400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

04.03.2024 01:45
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Haiti’nin başkenti Port-Au Prince’te silahlı çeteler, kentteki başlıca hapishaneyi basıp, binlerce mahkumu serbest bıraktı.

BBC News’e bilgi veren Haitili bir gazeteci, hapiste tutulan 4 bin dolayında kişinin çoğunun firar ettiğini belirtti.

Hapistekiler arasında, 2021’de Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin öldürülmesiyle suçlanan çete üyeleri de bulunuyordu. Latin Amerika’nın en yoksul ülkesi Haiti’deki şiddet olayları son yıllarda iyice kötüleşti. Başbakan Ariel Henry’nin devrilmesini amaçlayan çeteler, başkent Port-au-Prince’in % 80’ini kontrolleri altında tutuyor.

Şiddet olaylarındaki son artış, geçen Perşembe günü Başbakanın Nairobi’ye gidip, Haiti’ye Kenya öncülüğündeki bir uluslararası gücün konuşlandırılmasını görüşmesiyle başladı.

“Barbekü” lakaplı çete lideri Jimmy Cherizier, başbakanın devrilmesi için koordineli bir saldırı ilan etti.

Başkent Port-au-Prince’teki bazı katliamların arkasındaki isim olduğu düşünülen polis memuru Cherezier, “Hepimiz, başkentteki ve çevre bölgelerdeki silahlı gruplar birleşmiş durumda” dedi.

Son silahlı saldırılarda dört Haitili polis memuru öldü, beş kişi de yaralandı. Haiti’deki Fransız Büyükelçiliği, başkent çevresine gidilmemesi çağrısı yaptı.

Haiti Polis Sendikası, orduyu hapishaneye yardıma çağırmıştı, ancak hapishaneye Cumartesi gecesi saldırı başladı.

Reuters Haber Ajansına göre, pazar günüyse, hapishanenin kapıları açıktı ve herhangi bir görevli görülmüyordu.

Hapishanede çalışan bir gönüllü, aralarında Cumhurbaşkanı Moise’ye yönelik suikast nedeniyle hapse atılan Kolombiyalı eski askerlerin de bulunduğu 99 mahkumun, çapraz ateşte ölme korkusuyla hapishanede kalmayı seçtiklerini açıkladı.

Haiti’deki şiddet, Cumhurbaşkanı Moise’nin öldürülmesinden sonra iyice arttı. Moise’nin yerine kimse geçmedi ve 2016’dan bu yana seçim de yapılamıyor.

Siyasi uzlaşmaya göre 7 Şubat’a kadar seçilmemiş Başbakan Henry görevi bırakacak ve seçime gidilecekti. Ama bu ikisi de gerçekleşmedi.

Birleşmiş Milletler Ocak ayında, Haiti’de çete şiddeti nedeniyle son bir yılda 8400’den fazla kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Haiti'de Silahlı Çeteler Hapishaneyi Basarak Binlerce Mahkumu Serbest Bıraktı - Son Dakika

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