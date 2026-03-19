Hakan Fidan\'dan Katar Ziyareti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları kapsamında Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki diplomatik temasları kapsamında bugün Katar'a gitti. Bakan Fidan bu kapsamda, başkent Doha'daki Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti. Ziyaretinde komutanlık şeref defterini imzalayan Fidan, birliğin faaliyetleri ve bölgedeki askeri iş birliği çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
