İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, 'çaresiz kalacaksınız' mesajını paylaştı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, İran'dan İsrail'e fırlatılan ve Tel Aviv'deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Mesajda, İbranice ve Farsça 'çaresiz kalacaksınız' ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Dünya › Hamaney'den İsrail'e Füze Mesajı - Son Dakika
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