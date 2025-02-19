Hamas'tan İsrail'e rehine önerisi - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e rehine önerisi

Hamas\'tan İsrail\'e rehine önerisi

Hamas, rehinelerin serbest bırakılması için İsrail'in Gazze'den çekilmesini talep etti.

19.02.2025 12:20
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Hamas, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında serbest bırakılması öngörülen İsrailli rehineleri tek bir seferde salıvermeyi önerdi. Ancak Hamas Sözcüsü Hazem Qassem 60 dolayında rehinenin serbest kalması karşılığında İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini ve savaşa son verilmesini istediklerini belirtti.

Hamas, aynı açıklamada İsrail'in grubun tamamen silahsızlanması ve Gazze'den çıkması talebini de reddetti.

İsrail'den henüz bu teklife yanıt gelmedi. Ancak İsrail siyaset sahnesinde, özellikle de aşırı sağda, savaşı sona erdirmek ve Hamas'ın Gazze'de siyasi ve askeri iktidarına devam etmesi kabul gören bir fikir değil.

Netanyahu, savaşın amaçlarından birini İsrail'in Hamas'ı yok etmesi ve Gazze'den tamamen çıkartılması olarak açıklamıştı.

Hamas'ın teklifinin, takasların uzun bir sürece yayılarak aşama aşama yapılmasını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a bir taviz olabileceği yorumları yapılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalar süren gecikmelerin ardından, görüşmelerin ikinci aşaması için bir müzakere heyeti göndermeyi kabul etmişti.

İsrail medyasındaki haberlere göre Netanyahu, daha çok rehinenin serbest kalması için anlaşmanın ilk aşamasını uzatmak istediğini söyledi. Ancak Hamas anlaşmanın şimdiki haline bağlı kalmakta ve tamamlamakta kararlı.

Ateşkeste ikinci aşamanın daha zorlu bir müzakere sürecini içereceği, kalıcı ateşkesin ancak bu noktada gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

Netanyahu'nun 20 Ocak'taki ABD ziyareti sırasında DonaldTrump'ın "Gazze'yi devralacağız" sözleri bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirmişti.

Trump Filistinlilerin "başka bir yere gitmesini" savunurken, ABD'nin bölgeyi " Orta Doğu'nun Riviera'sına dönüştürmeyi" üstleneceğini iddia etmişti.

Söz konusu açıklamalara Filistinlilerin yanı sıra ABD'nin müttefiklerinden de itirazlar ve tepkiler yöneltildi.

Planın ikinci aşamasında "savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi" için müzakereler öngörülüyor.

Üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşa sürecine girişilmesi planlanıyor.

Müzakerelerde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD arabuluculuk yapıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Hamas'tan İsrail'e rehine önerisi - Son Dakika

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