Hayfa Petrol Rafinerileri Faaliyetlerini Durdurdu

İsrail'deki Hayfa Petrol Rafinerileri şirketinin, tüm faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.
Hayfa Petrol Rafinerileri şirketi yaptığı açıklamada, tüm tesislerindeki faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu.
İran'ın füze saldırıları sonucu dün İsrail'in Hayfa kentindeki petrol boru ve iletim hatlarında hasar oluşmuş ve bazı operasyonların durdurulduğunu ancak tesislerde genel işleyişin sürdüğü belirtilmişti.
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