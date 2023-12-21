Roman Abramoviç, İstanbul\'da gittiği mekanda personeli ihya etti

Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş sonrası Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rus milyarder Roman Abramoviç, İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi sattıktan sonra İngiltere'den taşındı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan ev alan Abramoviç, bu kez önceki akşam gittiği mekanda ödediği hesapla gündeme geldi.

HESABIN İKİ KATI BAHŞİŞ ÖDEDİ

Ünlü iş adamı, önceki akşam Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı'ndaki bir restorandaydı. Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen iş adamı ve arkadaşları, uzun süre sohbet etti. Abramoviç, 85 bin TL hesap öderken garsonlara 175 bin lira bahşiş bıraktı. Mekana toplamda 260 bin TL ödeyen Abramoviç, koruma ordusu eşliğinde mekandan ayrıldı.