 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti - Son Dakika
Üye Girişi

Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti

Rus milyarder Roman Abramoviç, önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki restoranda krallar gibi ağırlandı. Hizmetten memnun kalan Abramoviç, çıkışta 175 bin TL bahşiş dağıtarak personeli ihya etti.

Roman Abramoviç, İstanbul\'da gittiği mekanda personeli ihya etti
21.12.2023 - 10:46,  Güncelleme: 10:59
Abone Ol

Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş sonrası Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rus milyarder Roman Abramoviç, İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi sattıktan sonra İngiltere'den taşındı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan ev alan Abramoviç, bu kez önceki akşam gittiği mekanda ödediği hesapla gündeme geldi.

Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti

HESABIN İKİ KATI BAHŞİŞ ÖDEDİ

Ünlü iş adamı, önceki akşam Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı'ndaki bir restorandaydı. Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen iş adamı ve arkadaşları, uzun süre sohbet etti. Abramoviç, 85 bin TL hesap öderken garsonlara 175 bin lira bahşiş bıraktı. Mekana toplamda 260 bin TL ödeyen Abramoviç, koruma ordusu eşliğinde mekandan ayrıldı.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: eeeee dünya böyle birileri balık birileri kılçık yer :) Yanıtla 6 0

Roman Abramovich, İstanbul, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti - Son Dakika


10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti

Son Dakika
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:08:11. #1.13#
SON DAKİKA: Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement