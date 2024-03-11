Hindistan, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzaladı

Hindistan, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. EFTA, Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmayan Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn’dan oluşuyor.
Bu anlaşma 16 yıldır müzakere ediliyordu.
Hindistan Ticaret Bakanlığı’na göre bu anlaşma, Hindistan’a 100 milyar dolarlık bir yatırım getirecek.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Bu önemli anlaşma, ekonomik gelişme ve gençlerimize fırsatlar sunma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor” dedi ve ekledi:
“EFTA uluslarıyla bağlarımızı güçlendirirken önümüzdeki yıllar daha fazla refah ve karşılıklı büyüme getirecek.”
Anlaşma kapsamında Hindistan bu dört ülkeden gelen neredeyse tüm endüstriyel ürünlerin gümrük vergisini sıfırlarken EFTA ülkeleri de önümüzdeki 15 yıl boyunca Hindistan’a yatırım yapacak.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için tüm EFTA üyelerinde onaylanması gerekiyor. İsviçre Parlamentosu bu oylamayı önümüzdeki yıl yapmayı planlıyor.
Bu yıl genel seçimin düzenleneceği Hindistan son iki yılda Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle de ticaret anlaşmaları imzaladı.
AB’den ayrılan Birleşik Krallık da Hindistan ile iki yıldır bir serbest ticaret anlaşması müzakere ediyor.
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