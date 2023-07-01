Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü için resmen özür diledi - Son Dakika
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Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü için resmen özür diledi

01.07.2023 19:10

Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle düzenlenen bir törende resmen özür diledi. Alexander, Hollanda'nın köle ticaretini yasaklamasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, kölelikteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve insanlığa karşı bu suç karşısında harekete geçmekteki başarısızlık için af diledi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de daha önce ülkesinin kölelik tarihi ve köle ticaretindeki rolü sebebiyle hükümet adına resmi olarak özür dilemişti.

Hollanda Kralı Willem Alexander, Hollanda'nın köle ticaretini yasaklamasının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, ülkesinin kölelikteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alexander, "Bugün karşınızda duruyorum. Bugün kralınız ve hükümetin bir üyesi olarak bizzat özür diliyorum. Kelimelerin ağırlığını kalbimde ve ruhumda hissediyorum." ifadesini kullandı.

Hollanda Kralı Willem Alexander Kölelik İçin Özür Diledi

ÇALIŞMA YAPILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Orange- Nassau Hanedanlığı'nın kölelikteki "kesin rolünün" belirlenmesi amacıyla bir çalışma yapılması için talimat verdiğini belirten Alexander, insanlığa karşı bu suç karşısında harekete geçmekteki açık şekildeki başarısızlık için af diledi.

Hollanda Kralı Willem Alexander Kölelik İçin Özür Diledi

HOLLANDA BAŞBAKANI DA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Aralık 2022'de ülkesinin kölelik tarihi ve köle ticaretindeki rolü sebebiyle hükümeti adına resmi olarak özür dilemişti.

Hollanda Kralı Willem Alexander Kölelik İçin Özür Diledi

HOLLANDA 16. YÜZYILIN BAŞLARINDA KÖLE TİCARETİNE BAŞLAMIŞTI

Güney Amerika ve Afrika'nın kıyı kesimlerinde sömürge yönetimi kuran Hollanda, 16. yüzyılın sonlarında "Transatlantik" bölgesinde köle ticaretine başlamış ve "altın çağı"nı yaşadığı 17. yüzyılın ortasında Güney Amerika ile Avrupa arasındaki köle ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olduktan sonra 1 Temmuz 1863'te köle ticaretini resmen yasaklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: baktın fransadaki isyanlar sanada gelecek özür dileyip önceden tedbirini almaya çalışıyorsun uyanık. Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü için resmen özür diledi - Son Dakika


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