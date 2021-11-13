Üye Girişi
İbrahim Kalın: "Belarus-Polonya sınırı krizinden ötürü Türkiye ile THY'yi suçlamak yanlış" - Son Dakika
BBC

İbrahim Kalın: "Belarus-Polonya sınırı krizinden ötürü Türkiye ile THY'yi suçlamak yanlış"

13.11.2021 14:25
İbrahim Kalın: "Belarus-Polonya sınırı krizinden ötürü Türkiye ile THY'yi suçlamak yanlış"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belarus ve Polonya sınırında yaşanan insanlık krizinden ötürü Türkiye'yi ya da THY'yi suçlamanın 'yanlış' olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belarus ve Polonya sınırında yaşanan insanlık krizinden ötürü Türkiye'yi ya da THY'yi suçlamanın 'yanlış' olduğunu dile getirdi.

AFP haber ajansına konuşan Kalın, "Belarus, Polonya, Litvanya ve diğer birkaç Avrupa ülkesi arasında yaşanan yasa dışı göçmen krizinin Türkiye ile bir ilgisi yok" dedi.

Kalın, "Seyahat edenler önce Belarus'a, ardından da Litvanya, Polonya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Bunun için Türkiye'yi ya da THY'yi suçlamak yanlıştır" dedi.

Cuma günü Türkiye'den Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına

Açıklamayı yapan Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kararın "ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağını" duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter'da yaptığı paylaşımda "desteği ve işbirliği için" Türk yetkililere teşekkür etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamalarda 'insan kaçakçılığına' karışan havayollarına yaptırım gelebileceğini söylemişti.

THY suçlamaları reddetti

Belarus'un ulusal hava yolu şirketi Belavia da Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye'den ülkeye yapılacak uçuşlara alınmayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) daha önce yaptığı açıklamasında "Belarus seferlerinde yasa dışı göçmen taşıdığı" iddialarını reddetmişti.

Belarus, yolculukları kolaylaştırarak turist vizesiyle çektiği göçmenleri Avrupa Birliği'nin (AB) doğu sınırına yığmak ve kriz çıkarmaya çalışmakla suçlanıyor.

Polonya da Belarus ve Rusya'yı göçmenlerin Polonya-Belarus sınırına gitmelerine izin vererek AB'yi istikrarsızlaştırmakla suçlıyor.

Belarus ise bu suçlamaları reddediyor.

Polonya, Belarus sınırına göçmen akının artması sonrası hafta başından beri sınır bölgelerinde olağanüstü önlemler aldı.

İbrahim Kalın: Belarus-Polonya sınırı krizinden ötürü Türkiye ile THY'yi suçlamak yanlış

Türk Hava Yolları, Polonya, Türkiye, Belarus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İbrahim Kalın: 'Belarus-Polonya sınırı krizinden ötürü Türkiye ile THY'yi suçlamak yanlış' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü 14:07 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi tanıdık çıktı 13:36 Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi tanıdık çıktı
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü 13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır 12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı 12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? 11:10 Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama

Son Dakika Haberleri
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
14:02 Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak         
14:15
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı         
14:03
Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı         
13:21
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi         
12:42
Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak         
12:00
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 14:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Kalın: "Belarus-Polonya sınırı krizinden ötürü Türkiye ile THY'yi suçlamak yanlış" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement