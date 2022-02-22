İngiltere Başbakanı Johnson: 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacağız - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson: 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacağız

22.02.2022 16:09
İngiltere Başbakanı Johnson: 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacağız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

İngiltere Avam Kamarası'nda konuşma yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Bugün İngiltere şu beş Rus bankasına yaptırım uyguluyor. Ayrıca 3 kişiye daha yaptırım uygulanacak" dedi. Yaptırım uygulanacak kişilerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu açıklandı.

"İNGİLTERE'DE SAHİP OLDUKLARI TÜM VARLIKLAR DONDURULACAK"

Johnson, yaptırım uygulanacak kişilerin İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıkların dondurulacağını belirterek, "İlgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve tüm Birleşik Krallık kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şeyin ilk kısmı. Durum daha da tırmanırsa, ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte uygulamak üzere daha fazla yaptırım hazırlayacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson: 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacağız - Son Dakika Dünya


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