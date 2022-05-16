İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çekici iddia: Rus ordusunun 3'te 1'i yok oldu - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çekici iddia: Rus ordusunun 3'te 1'i yok oldu

16.05.2022 09:29
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çekici iddia: Rus ordusunun 3'te 1'i yok oldu

İngiltere Savunma Bakanlığı, yayınladığı açıklamada Rusya'nın şubat ayında cepheye sürdüğü askerlerin 3'te 1'inin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta yaşanan can kayıplarına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın bazı istihbarat raporlarına dayandırdığı açıklamada, Rusya'nın askeri gücünün büyük bir kayba uğradığı belirtildi.

"PUTİN'İN ORDUSUNUN 3'TE 1'İ YOK OLDU"

Yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusunun 3'te 1'inin yok olduğu belirtildi. Raporda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde devam eden Rusya saldırılarının takvimin gerisinde kaldığı da kayıtlara geçti.

150 İLA 190 BİN ASKERİN CEPHEYE GÖNDERİLDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İngiliz medyasında yer alan raporda, "Ufak çaplı kazanımlar haricinde Rusya son bir ayda büyük ve kayda değer kazanımlar elde edemedi. Rusya'nın Şubat ayında cepheye sürdüğü askerleri kaybetti" ifadesi yer aldı.

Putin'in "özel askeri operasyon" diye tanımladığı işgal sürecinde Rusya'nın 150 bin ile 190 bin askeri cepheye gönderdiği tahmin ediliyor.

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İngiltere, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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