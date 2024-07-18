İngiltere Vatandaşı Çift, Belarus'ta Bebek Sahibi Olma Sürecinde Sınırdışı Edilme Riskiyle Karşı Karşıya

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Tom Campbell, PA Real Life/ Victoria Cook, BBC News

Belarus'ta tayışıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan İngiltere vatandaşı bir çift, , çocukları alamadan sınırdışı edilme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Londra'da yaşayan Graeme ve Maura Batsman çiftine bebeğin İngiltere pasaportunun çıkmasının üç ay daha sürebileceği söylendi. Ancak çiftin Belarus vizeleri gelecek ay bitecek.

Greame Batsman da İngiltere'ye dönemediği takdirde işini kaybetme riski olduğunu da belirtti.

Filipinler asıllı çift, 2022’de evlendi ve sağlık sorunları yüzünden tüp bebek yöntemiyle bile çocuk sahibi olma şanslarının çok az olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk yapmaya karar verdiler. İngiltere’de bu yöntemle bebek sahibi olmak çok pahalı olduğundan, diğer ülkeleri incelediler ve bu alandaki kuralların daha gevşek olduğunu söyledikleri Belarus'ta karar kıldılar.

İngiltere’de taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmak 50 bin sterlini (2 milyon liradan fazla) aşabiliyor.

Batsman çifti, iki buçuk yıllık bir sürecin ardından Belarus’ta Bella adını verdikleri bir kız çocuğuna sahip oldu.

Çift bu süreçte şimdiye dek taşıyıcı annelik sürecine 35 bin sterlin, diğer masraflara da 6 bin sterlin (toplam 1,8 milyon lira) harcadıklarını belirtti.

30'lu yaşlardaki üç çocuk annesi taşıyıcı anneye 10 ay boyunca ayda 275 sterlin verdiklerini, bebek doğduğunda da 13 bin ödeme yaptıklarını vurguladılar.

Ancak ülkelerine dönebilmek için kızlarına İngiliz pasaportu çıkartmak istediklerinde, kızlarının vatandaşlık alabilmesi için birçok resmi belge talep edilen bir bürokoratik sürece takıldılar.

BBC’ye konuşan çift, İngiliz hükümetinden pasaport sürecini hızlandırmalarını talep ettiklerini söyledi ve tâbi tutuldukları “uzun” prosedürü eleştirdi.

Çift, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olan diğer ülke vatandaşı çiftlerle tanıştıklarını ve onların tüm bu işleri beş gün içinde tamamladıklarını savundu.

Graeme Batsman, kızı Bella’nın İngiltere’ye girebilmesi durumunda dahi devlet nezdinde ebeveynleri olarak tanınmaları için en az bir yıl daha uğraşmaları gerekeceğini söyledi.

'Karmaşık süreç'

Batsman, “ Çocuk yapmak için bu kadar uğraştıktan sonra İngiltere göç bürosunun hiçbir mantık olmadan ömrünüzün bir yılını cehenneme çevirmesinin adil olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Belarus’ta taşıyıcı anneliği başkalarına önerip önermeyecekleri sorusunaysa baba Batsman, “çocuk sahibi olma isteği fazla olduğu için insanlar muhtemelen ne gerekiyorsa yapar” yanıtını verdi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, ülke dışında taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmanın "sıklıkla karmaşık bir süreç olduğunu" ve aylar sürebileceğini söylüyor.

Bakanlık ayrıca, Batsman çiftinin durumunun İçişleri Bakanlığını değil, Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren bir durum olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, yorum talebine yanıt vermedi.