İnsan Hakları İzleme Örgütü: "İsrail Gazze'deki Şiddetini, Batı Şeria'ya Aktarıyor"

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(ANKARA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü, uluslararası topluma, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sırasında Gazze Şeridi'ndeki şiddet ve suistimallerini tekrarlamasına karşı uyarıda bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yaptığı açıklamada, "İsrail tankları yirmi yıldır ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'ya girdi" diyerek, Batı Şeria'nın kuzeyine odaklanan İsrail askeri operasyonunun İkinci İntifada'dan bu yana en uzun süreli operasyon olduğuna dikkati çekti. İsrail güçlerinin Cenin'de kilometrelerce uzunluktaki kanalizasyon şebekesi ve su boru hatları da dahil olmak üzere çok sayıda evi ve kritik altyapıyı tahrip ettiği belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkeleri "devam eden ağır ihlallere karışanlara hedefe yönelik yaptırımlar uygulamak da dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında daha fazla zulmü önlemek için" harekete geçmeye çağırdı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın şehir ve kamplarına yönelik saldırılarını sürdürerek, özellikle Filistinlilerin geçen ocak ayından bu yana artan suçlara maruz kaldığı Cenin, Tubas ve Tulkarm'da onlarca şehit ve yaralı bıraktı.