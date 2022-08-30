Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin

30.08.2022 01:02
Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin

Irak'ın başkenti Bağdat'ta silahlı çatışmalara dönüşen ve şimdiye kadar 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'de fazla kişinin ise yaralandığı olaylar hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı yapıldı. Açıklamada "Vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr'ın siyaseti bırakma kararı vermesinin ardından sokaklar karıştı. Sadr destekçileri hükümetin sarayını bastı ve bahçedeki havuza girdi. Olayların artması nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilirjen, yaşanan silahlı çatışmalarda şimdiye kadar 8 kişi öldü, 100'ün üzerinde kişi yaralandı. Sadr ise silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı.

"ZORUNLU HALLER DIŞINDA SEYAHAT ETMEYİN"

Irak'taki duruma ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Türk vatandaşlarına zorunlu hâller dışında Bağdat'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

HALİHAZIRDA IRAK'TA BULUNANLARA UYARILAR

Hâlihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.

KONSOLOSLUK VE BÜYÜKELÇİLİĞİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin - Son Dakika


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