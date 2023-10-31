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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu hava üssüne İHA saldırısı - Son Dakika

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu hava üssüne İHA saldırısı

Son Güncelleme: 31.10.2023 12:59

Irak'ın batısında yer alan Ayn el-Esed Hava Üssü'ne 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda bir İHA düşürülürken, diğer İHA ise üssün yakınlarına düştü.

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

İsrail- Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin Suriye ve Irak'taki güçlerine saldırılar giderek artıyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü, İHA ile hedef alındı. Iraklı güvenlik kaynaklarına göre üsse 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildi. İHA'lardan birinin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü, diğerinin ise üssün yakınlarına düştüğü belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu hava üssüne İHA saldırısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu hava üssüne İHA saldırısı - Son Dakika
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