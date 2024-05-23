İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler defnedildi

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(TAHRAN) - Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cuhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin cenazeleri, Salı gününden bu yana düzenlenen törenlerin ardından defnedildi.

Tahran'da dün düzenlenen törenden sonra Reisi ve kazada ölen iki kişinin daha naaşı, bu sabah Güney Horasan'daki Birjand kentine getirildi. Naaşlar bugün akşam saatlerinde Horasan bölgesinde, aynı zamanda Reisi'nin memleketi olan Meşhed kentindeki İmam Rıza türbesine defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın naaşı ise Rey kentindeki, Şiilerce kutsal kabul edilen Abdulazim Hasani Türbesi'ne defnedildi.

İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve aynı helikopterde bulunan altı üst düzey yetkili için Salı sabahı Tebriz'de düzenlenen cenaze törenini, Kum ve Tahran'daki törenler takip etmişti. Tahran'da dün düzenlenen törene yabancı ülkelerden temsilciler de katılmıştı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ve geçici Dışişleri Bakanı Ali Bageri, yabancı ülkelerden gelen temsilcilerin taziye dileklerini kabul etmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, geçen Pazar günü Azerbaycan'dan dönerken yoğun sis sonucu, dağlık bir bölgede meydana gelen helikopter kazasında hayatlarını kaybetmişti. Kazanın ardından ülkede 5 günlük ulusal yas ilan edilmişti.