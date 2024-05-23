İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler defnedildi

Geniş Video İzle

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin cenazeleri, düzenlenen törenlerin ardından defnedildi. Reisi ve diğer iki kişinin naaşı Meşhed kentindeki İmam Rıza türbesine, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın naaşı ise Rey kentindeki Abdulazim Hasani Türbesi'ne defnedildi. Kazanın ardından ülkede 5 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

23.05.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TAHRAN) - Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cuhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin cenazeleri, Salı gününden bu yana düzenlenen törenlerin ardından defnedildi.

Tahran'da dün düzenlenen törenden sonra Reisi ve kazada ölen iki kişinin daha naaşı, bu sabah Güney Horasan'daki Birjand kentine getirildi. Naaşlar bugün akşam saatlerinde Horasan bölgesinde, aynı zamanda Reisi'nin memleketi olan Meşhed kentindeki İmam Rıza türbesine defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın naaşı ise Rey kentindeki, Şiilerce kutsal kabul edilen Abdulazim Hasani Türbesi'ne defnedildi.

İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve aynı helikopterde bulunan altı üst düzey yetkili için Salı sabahı Tebriz'de düzenlenen cenaze törenini, Kum ve Tahran'daki törenler takip etmişti. Tahran'da dün düzenlenen törene yabancı ülkelerden temsilciler de katılmıştı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ve geçici Dışişleri Bakanı Ali Bageri, yabancı ülkelerden gelen temsilcilerin taziye dileklerini kabul etmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, geçen Pazar günü Azerbaycan'dan dönerken yoğun sis sonucu, dağlık bir bölgede meydana gelen helikopter kazasında hayatlarını kaybetmişti. Kazanın ardından ülkede 5 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler defnedildi
Kaynak: ANKA

İbrahim Reisi, Helikopter, İmam Rıza, Meşhed, İran, Kaza, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Finalde Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
19:18 Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
22:17 Finalde protokol tribünü karıştı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü
21:37 Kendi sahasından aldı, götürdü Onuachu’dan şapka çıkarılacak gol Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
21:15 Kupa finalinde yaptıklarına bakın Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 23:03:35. #1.12#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement