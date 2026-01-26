İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki - Son Dakika
Dünya

İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki

26.01.2026 22:19
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, devam eden protestoların gölgesinde uygulanan internet kısıtlamalarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, dijital yasakların sorunları çözmeyeceğini, aksine memnuniyetsizliği daha da artıracağını belirtti.

"İNTERNETİ KAPATMAK SORUNU ÇÖZMEYECEK"

Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Pezeşkiyan, protestoları bastırmak için getirilen internet engellemesinin şiddetli görüntülerin yayılmasını engellemek isteğinden kaynaklandığını ancak bunun hiçbir şeyi çözmeyeceğini vurguladı. Yusuf Pezeşkiyan, "İnterneti kapatmak hiçbir şeyi çözmeyecek, sadece sorunu erteleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, dijital karartmanın halk ile hükümet arasındaki memnuniyetsizlik farkını daha da genişleteceğini savundu. Kısıtlamaların sürmesinin, daha önce memnun olanların da artık "memnun olmayanlar" listesine ekleneceğini belirtti.

İran'da protestoların şiddetle bastırılmasıyla birlikte 8 Ocak'ta başlayan internet erişim engeli, yerel ve uluslararası insan hakları gruplarının tepkisini çekiyor. Kısıtlamalar nedeniyle sosyal medya ve bilgi akışı büyük ölçüde sekteye uğradı ve günlük hayat ile ekonomik faaliyetlerde ciddi aksamalara yol açtı.

"GÖRÜNTÜLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK"

Pezeşkiyan, protestolar sırasında çekilen görüntülerin "er ya da geç" ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu savundu ve bu materyallerle yüzleşmenin sorunları çözmede daha etkili olacağını söyledi.

