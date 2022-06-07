İran'da işçi emeklilerin başlattığı zam protestosu diğer kentlere de yayıldı - Son Dakika
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İran'da işçi emeklilerin başlattığı zam protestosu diğer kentlere de yayıldı

07.06.2022 21:43

İran'ın Tebriz kentinde işçi emeklilerinin başlattığı zam protestosu, diğer kentlere de sıçradı. Ahvaz, İlam, Bender Abbas, İsfahan, Kerec ve Kerman kentlerindeki emekliler sosyal güvenlik kurumları önünde toplanarak, hükümete tepki gösterdi.

İran'da dün Tebriz kentinde işçi emeklilerinin başlattığı hayat pahalılığı protestoları Ahvaz, İlam, Bender Abbas, İsfahan, Kerec ve Kerman kentlerine sıçradı. Maaşlarına yapılan zammı yeterli bulmayan yüzlerce emekli, zam oranının arttırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle bugün de sokaklara döküldü.

"HAKKIMIZI ALMADAN OTURMAYACAĞIZ"

Sosyal güvenlik kurumları önünde toplanan emekliler, hükümete tepki gösterdi. Gösterilerde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Çalışma Bakanı Huccetullah Abdulmeliki hedef alınarak, "Verilen sözler boş, sofralarımız boş", "Hakkımızı almadan oturmayacağız", "Bugün yas günü, sahipsiz emekliler için yas günü" şeklinde sloganlar atıldı. İlam kentinde "soframız boş" sloganı atan göstericiler Sosyal Güvenlik Kurumu önüne boş yer sofrası kurdu.

"MAAŞ ZAMMI ADİL VE ENFLASYONLA UYUMLU OLMALI"

İran'da maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesini isteyen emekliler zaman zaman ülke genelinde gösteriler düzenleyerek yetkililerden sorunlarının çözülmesini talep ediyor. İran'ın Ahvaz Milletvekili Müçteba Yusufi emekli gösterilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin emekli maaşlarına yaptığı zamda adil olmadığını belirterek, "Maaş zammı adil ve enflasyon ile uyumlu olmalı. İşçi ve devlet emeklisi arasında fark gözetilmemeli. Nasıl olur da devlet emeklilerine yüzde 10, işçi emeklilerine yüzde 57 zam yapılır?" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 10 İLE YÜZDE 57 ARASINDA ZAM YAPILDI

İran'da Çalışma Bakanlığı en düşük maaşı alan işçi emeklileri için yüzde 57.4 ve yüksek maaş alanlar için yüzde 10 zam yapılacağını açıklamıştı. Yapılan zam ile birlikte ülkede asgari emekli maaşı 5 milyon 580 bin tümen (2 bin 970 TL) oldu.

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İşçi emeklileri, maaşlarına yapılan zammı beğenmeyince yürüyüş düzenledi İşçi emeklileri, maaşlarına yapılan zammı beğenmeyince yürüyüş düzenledi İran'da emekliler hükümeti protesto etti İran'da emekliler hükümeti protesto etti
Kaynak: İHA

İsfahan, Tebriz, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da işçi emeklilerin başlattığı zam protestosu diğer kentlere de yayıldı - Son Dakika

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