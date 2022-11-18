İran'da kaosun şiddetini artıracak gelişme! Ayetullah Humeyni'nin evine molotof attılar - Son Dakika
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İran'da kaosun şiddetini artıracak gelişme! Ayetullah Humeyni'nin evine molotof attılar

18.11.2022 22:27
İran'da kaosun şiddetini artıracak gelişme! Ayetullah Humeyni'nin evine molotof attılar

İran'da Mahsa Amani'nin ölümü sonrası yaşanan olaylarda çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Eylemcilerin İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin baba evinin ateşe verdiği iddia edildi.

İran'da Mahsa Amani'nin ölümü sonrası yaşanan protestolar aylardır sürüyor. Son olarak sosyal medyada, Ayetullah Humeyni'nin Humeyn kentindeki müzeye çevrilen baba evine benzeyen bir evin saldırıya uğradığı ortaya atıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde Humeyni'nin baba evi olduğu iddia edilen evin ateşe verildiği görülürken molotof kokteyli atılan binanın bir kısmının yandığı görüldü.

İRAN MEDYASI OLAY YALANLADI

Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise dün Humeyni'nin evinin yakınlarında az sayıda kişinin katıldığı bir gösteri yapıldığını ancak evin yakıldığına dair sosyal medyadaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

İRAN'DA HALK NEDEN SOKAKTA?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

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Son Dakika Dünya İran'da kaosun şiddetini artıracak gelişme! Ayetullah Humeyni'nin evine molotof attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da kaosun şiddetini artıracak gelişme! Ayetullah Humeyni'nin evine molotof attılar - Son Dakika
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