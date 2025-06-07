İran'dan ABD'ye Yasağa Tepki - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Yasağa Tepki

İran\'dan ABD\'ye Yasağa Tepki
07.06.2025 17:49
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İran Dışişleri, Trump'ın giriş yasağını insan haklarına aykırı buldu ve BM'ye çağrıda bulundu.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında İran'ın da bulunduğu 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran dahil 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirmesinin, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümetinin İran vatandaşlarını yalnızca dini inançları ve milliyetleri nedeniyle ülkeye almama kararı, İran halkına ve Müslümanlara yönelik derin bir düşmanlığın göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kararın, uluslararası insan hakları normlarına aykırı olduğu, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği ve ABD'ye bu konuda uluslararası düzeyde sorumluluk yüklediği belirtildi.

Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) ve küresel insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunarak, ABD'nin tek taraflı ve ayrımcı yaklaşımlarına açıkça karşı çıkmaları gerektiğini kaydetti. İran, vatandaşlarının haklarını korumak için gerekli diplomatik ve hukuki adımları atacağını da duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'dan ABD'ye Yasağa Tepki - Son Dakika

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