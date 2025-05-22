İran'dan İsrail'e Sert Uyarı

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in herhangi bir saldırısına güçlü şekilde karşılık verileceğini belirtti. Benzer bir açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından da yapıldı.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı planlarına dair haberleri "endişe verici" olarak nitelendiren Arakçi, bu tür tehditlerin BM Güvenlik Konseyi tarafından derhal kınanması gerektiğini ifade etti.

Arakçi, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği resmi mektupta, "İsrail'in tehditleri dizginlenmezse İran gerekli tedbirleri alacaktır. İran, ABD'yi de yasal olarak saldırının ortağı olarak kabul edecek ve sorumluluk yükleyecektir" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naeini de benzer tonda açıklamalarda bulunarak, "İsrail'in yapacağı herhangi bir çılgınlık, küçük ve kırılgan coğrafyasında yıkıcı ve kesin bir karşılıkla sonuçlanacaktır. Siyonist rejim tamamen ortadan kaldırılmadıkça, bölgede ve dünyada istikrar sağlanamaz" dedi.

ABD-İsrail kaynaklarından nükleer tesislere saldırı iddiaları

Bu açıklamalar İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alma hazırlığında olduğuna dair ABD ve İsrail basınında yer alan iddiaların ardından geldi. Axios'un aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nükleer görüşmelerin çökmesini bekliyor ve bu durumun ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri seçeneklere daha açık hale gelmesine neden olabileceğini düşünüyor.

Umman aracılığıyla Tahran ile Washington arasında 12 Nisan'dan bu yana dört tur dolaylı müzakere gerçekleşti. Taraflar, bu görüşmeleri "olumlu" nitelendirirken, beşinci turun yarın yapılması bekleniyor. Ancak taraflar arasında, özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusunda derin anlaşmazlıklar sürüyor.

ABD, İran'ın düşük seviyede bile uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini vurgularken, Tahran ise bu hakkın kırmızı çizgi olduğunu ve nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaç taşıdığını savunuyor.

İran Ulusal Güvenlik Komisyonu: ABD ile müzakereler başarısız olacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi ve Devrim Muhafızları komutanı İsmail Kowsari, İran dini lideri Ali Hamaney'in "Washington ile müzakereler sonuç vermeyecektir" sözünü yineledi.

Kowsari, "ABD'nin baskıları, İran'ın nükleer teknoloji konusundaki doğal hakkını engellemeyi amaçlıyor" dedi. İran merkezli "Merkez İran" adlı internet sitesine konuşan Kowsari, "Uranyum zenginleştirme, dünyanın her yerinde nükleer programların bel kemiğidir" ifadelerini kullandı.

Kowsari ayrıca, nükleer enerjinin tıptan tarıma, elektrik üretiminden su arıtımına kadar pek çok alanda kullanıldığını, ancak en kötü kullanım biçiminin nükleer bomba üretimi olduğunu belirtti ve "Ama bu bombayı kullanan kimdi? Amerika" ifadeleri ile sözlerini tamamladı.