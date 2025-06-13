İran\'dan İsrail\'e Sert Yanıt

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, " İsrail'e vereceğimiz yanıt, düşmanı bu aptalca hareketinden dolayı pişman edecektir" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırıları sonrası görüntülü mesaj yayımladı. Pezeşkiyan, "Tüm uluslararası yükümlülüklere aykırı bu vahşi saldırı, varlığını işgal, saldırganlık ve bebek katliamı üzerine inşa eden gayri meşru Siyonist rejimin suçlu karakterini bir kez daha doğrulamaktadır" dedi.

Pezeşkiyan, İranlı yetkililer ve halk olarak bu saldırıya sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak "Ülke yetkilileri ve İran halkı bu suça karşı susmayacak; İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve kararlı yanıtı, düşmanı bu aptalca hareketinden dolayı pişman edecektir" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak ülkenin bütünlüğünü meşru bir şekilde savunmak için kararlı adımlar atacaklarını belirtti. Halka birlik ve dayanışma çağrısı yapan Pezeşkiyan, düşmanların psikolojik savaşına aldırış edilmemesini ve yetkililere destek olunmasını talep etti.