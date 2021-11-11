İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
11.11.2021 15:50
İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını belirtmişti. Açıklamalar iki ülke arasındaki gerilimi zirveye çıkarırken, İran Devrim Muhafızları'ndan Kochavi'ye sert yanıt geldi. Komutan Emir Ali Hacızade, "Siyonist rejim bize bahane verirse ve bir şeye başlarsa bunu bitiren taraf biz oluruz. Bunun sonu da Siyonist rejimin yok olmasıdır" ifadesini kullandı.
İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ülkesini hedef alan açıklamalarına cevap verdi.
"SİYONİST REJİMİ YOK EDERİZ"
İsrail makamlarının açıklamalarının iç kamuoyuna yönelik olduğunu savunan Hacızade, "Siyonist rejim bize bahane verirse ve bir şeye başlarsa bunu bitiren taraf biz oluruz. Bunun sonu da Siyonist rejimin yok olmasıdır" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, 9 Kasım'daki yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını" söylemişti. Savunma Bakanı Gantz da "İsrail; İran ve vekillerinin İsrail'in askeri üstünlüğünü baltalamasına izin vermeyecek. Hükümet, her türlü olasılığa karşı uyanık ve hazır olmak için milyarlarca yatırım yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika 15:41 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 15:38 Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik 15:22 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! 15:18 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı 14:43 Sulama kanalında çuval içinde ceset bulundu! Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp suya atmışlar 14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım