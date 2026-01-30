İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

Haberin Videosunu İzleyin
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
30.01.2026 14:34  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Haber Videosu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel ve ikili meseleleri görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Arakçi basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çağrısına yanıt vererek "ABD ile müzakereye hazırız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Bölgesel ve ikili meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından iki bakan basın toplantısı düzenledi.

BAKAN FİDAN: İRAN'A YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısında şu açıklamaları yaptı; "İran'ın huzuru hem bizim için hem de bölge için önemli. İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız. Sorunların çözümü için askeri müdahaleye karşıyız. Bunun sorunları çözeceğini de sanmıyoruz. Sorunlar müzakere ve diplomasi ile çözülmeli. ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz. Türkiye olarak, barış için elimizden geleni yapmaya hazırız. İran'ın iç meselelerine dış müdahale olmamalı, gelişmeleri yakından izliyoruz."

ARAKÇİ: İRAN BÜTÜN MÜZAKERE SÜREÇLERİNE HAZIR

Bakan Fidan'ın ardından söz alan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün yaptığı çağrıya yanıt vererek "Biz Türkiye ile hem fikiriz. Bölgede çatışmalara ve yıkıcı gelişmelere ilişkin konuştuk. Bir ülkenin savaşa girmesi tüm bölgede savaş tehdidi doğuracaktır. İran ulusal çıkarları ve bölge çıkarlarını koruma tarafındayız. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. İran bütün müzakere süreçlerine hazırdır. İran nükleer meseleler konusunda masaya oturmaya hazırdır. Her zaman nükleer müzakerelerin barışçıl olduğunu savunduk. Müzakereler adil ve karşılıklı saygı içinde olursa başlamaya hazırız.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

"TÜRKİYE'YE EMEKLERİ İÇİN MİNNETTARIZ"

ABD iyi niyet göstermiyor, İran müzakerelere hazır. Bölge ülkeleri arasında barışı sağlamak ve çatışmayı azaltmak için müzakereden yanayız. Gazze, Suriye, Lübnan, Irak konuları hakkında konuştuk. Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin dirliğini ve birliğini istiyoruz. Siyonist rejimin bitmesini istiyoruz. Bir an önce Gazze'deki soykırımın bitmesini ve insani yardımların ulaşmasını istiyoruz. Türkiye'ye bu konuda emekleri için minnettarız. Irak halkının da istekleri dikkate alınmalıdır. Adil bir seçim için tebrik ediyoruz. Bu ülkenin hakimiyetini ihlal edecek zorbalığa karşıyız. Lübnan konusunda bütün gruplar arasında ulusal güvenlik sağlanmalıdır. Bu diyaloğun sonucunu destekliyoruz" diye konuştu.

BASIN MENSUPLARININ SORULARI YANITLANDI

"Amerika'nın açıklamalarını ve tehditlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?"

Bakan Erakçi: ABD çelişkili konuşuyor. Askeri saldırı bir seçenek değildir. Geçen sefer bunu denediler ama amaçlarına ulaşmadılar. Bir taraftan tehdit ederken bir taraftan müzakere diyorlar. ABD hükümeti farklı aracılarla defalarca müzakere talebinde bulundular. İran'ın müzakere açısından bir sorunu yok. Ancak müzakereye tehditle başlanmaz. İnsaflı bir yaklaşımla müzakere edilirse İran hiçbir zaman diyaloğu bırakmaz.

"Sayın Bakan Türkiye'nin arabuluculuk rolü kapsamında başkentlere hangi mesajları iletiyorsunuz?"

Bakan Fidan: Bölgesel savaşların söndürülmesi ve mümkünse yeni çatışmaların çıkmaması. Bölgesel bütün konularda ortaya koyduğumuz tavır bu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

"Devrim Muhafızları'nı AB'nin terör örgütü ilan etmesine ilişkin görüşleriniz nelerdir?"

Bakan Erkaçi: Sadece şunu diyebilirim. Avrupa'nın stratejik hataları. Üzülüyorum bunun için. Maalesef AB düşüşe yönelik bir kurum haline gelmiştir; rolünü kaybetmiştir. Hatta kendi çıkarını bile tam olarak göremiyor. Onlar için yapılan şeyin kıymetini bilmiyorlar. Devrim Muhafizları dünyayı çok büyük bir terör örgütünden kurtarmıştır. Umuyorum ki yakın zamanda hatasını fark edecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilim ele alınırken, Erdoğan "Türkiye, İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır" mesajını verdi.

Hakan Fidan, Türkiye, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    abd yi israel kişkirtiyor ondandir 39 0 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    kardeşim altın düşüyor sizin yüzünüzden 2 28 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Mahalle yanarken çngene saçını tararmış 13 1
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    ABD bu savaşı başlatacak çunki asıl amaci bu zaten 8 2 Yanıtla
  • der25@M334 der25@M334:
    iran petrol üne abd ortak olsun savaşın flan sözü olmaz 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi
Ergin Ataman’a İsrail’de yapılan çirkin saldırı için komik ceza Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
Baklava kutusundan Euro’lar çıkmıştı Kendisini o sözlerle savundu Baklava kutusundan Euro'lar çıkmıştı! Kendisini o sözlerle savundu
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
İzmir’i fırtına vurdu Tekneler battı İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
AB Rusya’yı kara listeye aldı AB Rusya'yı kara listeye aldı

15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:34:01. #7.11#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.