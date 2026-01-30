İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Bölgesel ve ikili meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından iki bakan basın toplantısı düzenledi.

BAKAN FİDAN: İRAN'A YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısında şu açıklamaları yaptı; "İran'ın huzuru hem bizim için hem de bölge için önemli. İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız. Sorunların çözümü için askeri müdahaleye karşıyız. Bunun sorunları çözeceğini de sanmıyoruz. Sorunlar müzakere ve diplomasi ile çözülmeli. ABD ve İran'ı müzakere masasına çağırıyoruz. Türkiye olarak, barış için elimizden geleni yapmaya hazırız. İran'ın iç meselelerine dış müdahale olmamalı, gelişmeleri yakından izliyoruz."

ARAKÇİ: İRAN BÜTÜN MÜZAKERE SÜREÇLERİNE HAZIR

Bakan Fidan'ın ardından söz alan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün yaptığı çağrıya yanıt vererek "Biz Türkiye ile hem fikiriz. Bölgede çatışmalara ve yıkıcı gelişmelere ilişkin konuştuk. Bir ülkenin savaşa girmesi tüm bölgede savaş tehdidi doğuracaktır. İran ulusal çıkarları ve bölge çıkarlarını koruma tarafındayız. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. İran bütün müzakere süreçlerine hazırdır. İran nükleer meseleler konusunda masaya oturmaya hazırdır. Her zaman nükleer müzakerelerin barışçıl olduğunu savunduk. Müzakereler adil ve karşılıklı saygı içinde olursa başlamaya hazırız.

"TÜRKİYE'YE EMEKLERİ İÇİN MİNNETTARIZ"

ABD iyi niyet göstermiyor, İran müzakerelere hazır. Bölge ülkeleri arasında barışı sağlamak ve çatışmayı azaltmak için müzakereden yanayız. Gazze, Suriye, Lübnan, Irak konuları hakkında konuştuk. Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin dirliğini ve birliğini istiyoruz. Siyonist rejimin bitmesini istiyoruz. Bir an önce Gazze'deki soykırımın bitmesini ve insani yardımların ulaşmasını istiyoruz. Türkiye'ye bu konuda emekleri için minnettarız. Irak halkının da istekleri dikkate alınmalıdır. Adil bir seçim için tebrik ediyoruz. Bu ülkenin hakimiyetini ihlal edecek zorbalığa karşıyız. Lübnan konusunda bütün gruplar arasında ulusal güvenlik sağlanmalıdır. Bu diyaloğun sonucunu destekliyoruz" diye konuştu.

BASIN MENSUPLARININ SORULARI YANITLANDI

"Amerika'nın açıklamalarını ve tehditlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?"

Bakan Erakçi: ABD çelişkili konuşuyor. Askeri saldırı bir seçenek değildir. Geçen sefer bunu denediler ama amaçlarına ulaşmadılar. Bir taraftan tehdit ederken bir taraftan müzakere diyorlar. ABD hükümeti farklı aracılarla defalarca müzakere talebinde bulundular. İran'ın müzakere açısından bir sorunu yok. Ancak müzakereye tehditle başlanmaz. İnsaflı bir yaklaşımla müzakere edilirse İran hiçbir zaman diyaloğu bırakmaz.

"Sayın Bakan Türkiye'nin arabuluculuk rolü kapsamında başkentlere hangi mesajları iletiyorsunuz?"

Bakan Fidan: Bölgesel savaşların söndürülmesi ve mümkünse yeni çatışmaların çıkmaması. Bölgesel bütün konularda ortaya koyduğumuz tavır bu.

"Devrim Muhafızları'nı AB'nin terör örgütü ilan etmesine ilişkin görüşleriniz nelerdir?"

Bakan Erkaçi: Sadece şunu diyebilirim. Avrupa'nın stratejik hataları. Üzülüyorum bunun için. Maalesef AB düşüşe yönelik bir kurum haline gelmiştir; rolünü kaybetmiştir. Hatta kendi çıkarını bile tam olarak göremiyor. Onlar için yapılan şeyin kıymetini bilmiyorlar. Devrim Muhafizları dünyayı çok büyük bir terör örgütünden kurtarmıştır. Umuyorum ki yakın zamanda hatasını fark edecektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilim ele alınırken, Erdoğan "Türkiye, İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır" mesajını verdi.