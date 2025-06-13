İran, \'Gerçek Vaat-3\' Operasyonunu Başlattı

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, 'Gerçek Vaat-3' operasyonunun başladığını duyurdu.

İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği, sivil ve üst düzey askerlerin hayatını kaybettiği saldırı vurgulanarak, "Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklardaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri 'Gerçek Vaat-3' Operasyonu kapsamında vuruldu" ifadeleri kullanıldı.