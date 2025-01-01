İran ve Avrupa Ülkeleri Cenevre'de Görüşecek

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(ANKARA) - İran'ın yarı resmi haber ajansının bir İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre İran; Fransa, İngiltere ve Almanya ile 13 Ocak'ta İsviçre'nin Cenova kentinde "nükleer istişarelerde" bulunacak.

İran'ın Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, "İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki görüşmelerin yeni turu 13 Ocak'ta Cenevre'de yapılacak" dedi ve görüşmelerin sadece "istişare olduğunu müzakere olmadığını" söyledi.

İran, nükleer programı hakkında Kasım 2024'te İngiltere, Fransa ve Almanya ile bir görüşme gerçekleştirmişti.