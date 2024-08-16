İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler köye saldırdı - Son Dakika
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Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler köye saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria\'da İsrailli yerleşimciler köye saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup İsrailli yerleşimci dün Cit Köyü'ne saldırdı. İsrail Hükümeti saldırıyı kınayarak, 'Herhangi bir suç eyleminden sorumlu olanlar yakalanacak ve yargılanacaktır' dedi.

16.08.2024 10:09
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İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup İsrailli yerleşimci dün Cit Köyü'ne saldırdı. İsrail Hükümeti saldırıyı kınayarak, "Herhangi bir suç eyleminden sorumlu olanlar yakalanacak ve yargılanacaktır" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir grup İsrailli yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Kalkilya kentindeki Cit köyüne saldırdığı ifade edildi. Açıklamada, ev ve arabaları yakarak köy sakinlerine saldırdılğı belirtildi. Bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de ağır yaralandığı saldırı ile ilgili olarak açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bu akşam Jit köyünde meydana gelen ve köye giren İsrailliler tarafından cana ve mala zarar verilmesini de içeren ayaklanmaları ciddiye alıyorum. Terörizmle mücadele edenler IDF ve güvenlik güçleridir, başka hiç kimse değildir. Herhangi bir suç eyleminden sorumlu olanlar yakalanacak ve yargılanacaktır" dedi.

"SALDIRIYI KINIYORUZ, BU İSRAİL'İN POLİTİKASI DEĞİLDİR"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise, "Samiriye'de akşam saatlerinde meydana gelen olayları şiddetle kınıyorum. Bu, özellikle hassas ve zor bir dönemde yasalara saygılı yerleşimciler topluluğuna ve yerleşimin bütününe ve İsrail'in dünyadaki adına ve statüsüne zarar veren aşırı bir azınlıktır. Bu bizim yolumuz değildir ve kesinlikle Tevrat ve Yahudiliğin yolu da değildir. Kolluk kuvvetleri bu ciddi olguya karşı derhal harekete geçmeli ve yasaları çiğneyenleri adalete teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler köye saldırdı - Son Dakika

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